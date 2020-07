Il pilota monegasco non cerca scuse dopo il clamoroso contatto con il compagno di squadra nel corso del primo giro che ha costretto entrambe le Ferrari a lasciare il Gran Premio di Styria: "Sono deluso da me stesso, non trovo altre parole. Mi spiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per avere degli aggiornamenti che ci hanno fatto fare uno step in avanti: ho buttato tutto via io".

"L'incidente con Vettel? Gli ho chiesto scusa, è tutta colpa mia e me ne prendo la responsabilità". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky il pilota della Ferrari Charles Leclerc che, alla curva 3 del Gran Premio di Styria, si è reso protagonista di un contatto con il compagno di scuderia a seguito del quale entrambe le monoposto Ferrari sono state costrette a ritirarsi. "Mi dispiace - prosegue il pilota monegasco -. La squadra non aveva bisogno di questo, ho chiesto scusa ma le scuse non sono sufficienti in casi come questi".

"Quando uno sbaglia io sono sempre onesto. Sono deluso da me stesso, non trovo altre parole. Ho detto a inizio anno che non volevo perdere le opportunità quando si fossero presentate, e qui c'era l'opportunità per fare meglio. Mi spiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per avere degli aggiornamenti che non ci hanno portato dove volevamo, ma ci hanno fatto fare uno step avanti. Ho buttato tutto via io, avevo tanta voglia di fare bene, forse troppa. Devo imparare da questo".

"Troppo ottimista ad attaccare lì? Sì, sicuro, ho visto un buco e ho deciso di provarci. Avrei dovuto pensare di più alla macchina. E poi era Seb, il mio compagno di squadra. Non si fa, è completamente colpa mia".

