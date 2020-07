Sebastian Vettel: "Non c’era spazio, non mi aspettavo un attacco di Leclerc in quel punto"

Dal nostro partner OAsport.it

Sebastian Vettel è stato tamponato dal compagno di squadra Charles Leclerc nella seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Zeltweg. Incidente incredibile tra le due Ferrari dopo pochi secondi dal via: il monegasco, scattato dalla quattordicesima piazzola, ha visto un buco all’interno e si è fiondata ma la sua manovra è stata da kamikaze e ha presto in pieno l’incolpevole compagno di squadra. Il weekend della Scuderia di Maranello è finito nel peggior modo possibile. Il tedesco ha commentato così ai microfoni di Sky:

Io ero in lotta con altre due macchine, ero alla curva 3 e Leclerc ha preso la traiettoria interna, non mi aspettavo che provasse qualcosa lì. Per me è un grosso peccato che sia successo qualcosa del genere, dovevamo evitarlo. Cercavo di guidare in modo conservativo per posizionare bene la mia macchina per il rettilineo, poi mi sono accorto che c’era un danno alla mia vettura.

Il quattro volte Campione del Mondo ha proseguito:

Non credo che ci fosse spazio per fare quella manovra. Mi dispiace non avere provato il passo gara, era un bonus tornare sulla stessa pista della scorsa settimana. La macchina dava buone sensazioni venerdì, secondo me stava bene. Mi sarebbe piaciuto fare la gara con gli aggiornamenti per capire che piega avrebbe preso la vettura.

