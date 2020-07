Leclerc: "Il secondo posto ci ha dato molta fiducia, ma sarà difficile replicarlo"

Dal nostro partner OAsport.it

Charles Leclerc è uno dei piloti più soddisfatti dall’esito del Gran Premio d'Austria. Il monegasco è riuscito a ottenere un clamoroso secondo posto, figlio delle circostanze e della sua bravura. Un risultato assolutamente inaspettato, che va ben al di là dell’attuale valore della SF1000 e ha consentito alla Ferrari di respirare e tirare un enorme sospiro di sollievo dopo le pessime qualifiche. Normale, dunque, che il ventiduenne del Principato fosse uno degli uomini più attesi durante l’odierna conferenza stampa dei piloti, tenutasi alla vigilia del Gran Premio di Stiria.

In primo luogo a Leclerc è stato chiesto se ha fiducia nel nuovo pacchetto aerodinamico che la Ferrari presenterà nel weekend. Al riguardo, ha deciso di tenere un profilo basso: “Chiaramente sapremo solo in pista quanto gli aggiornamenti ci permetteranno di migliorare concretamente. Innanzitutto bisogna sperare che funzionino nel modo corretto e ci permettano di effettuare reali progressi. Se ciò non si dovesse verificare, allora sarebbe un pessimo segnale. Comunque sono fiducioso che il nuovo pacchetto possa migliorare la situazione. Però non so se basterà per consentirci di lottare per il podio. Realisticamente penso che sarà molto difficile, perché le Mercedes e le Red Bull sono molto veloci”.

Però, di riffa o di raffa, domenica scorsa il podio è arrivato. Riguardo al suo secondo posto, il monegasco ha spiegato cosa ha rappresentato per lui e per tutta la squadra:

Le Safety Car ci hanno aiutato, ma noi siamo stati bravi a sfruttare tutte le possibilità. Abbiamo dimostrato che facendo tutto alla perfezione, è possibile ottenere grandi risultati anche nei momenti negativi. Il secondo posto ci ha dato molta fiducia come team, anche se chiaramente l’elemento fortuna ha inciso nell’ottenere questo piazzamento. Però è importante avere fiducia in se stessi e nella macchina, in maniera tale da poter spingere quando più conta

Infine gli è stata fatta una domanda riguardo la sua decisione di non inginocchiarsi durante l’inno nazionale. Leclerc ha sinteticamente dichiarato “di avere già detto di essere contro il razzismo e che ognuno può scegliere come preferisce il modo in cui manifestarlo. Credo che questo sia sufficiente a spiegare quanto accaduto. Ho voluto prendere posizione contro il razzismo nel modo in cui preferivo”.

