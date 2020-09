Terza doppietta stagionale per la Mercedes, che ha potuto gestire con discreta tranquillità il Gran Premio di Toscana 2020 alla luce del ritiro al primo giro della Red Bull di Max Verstappen. Valtteri Bottas, dopo aver guadagnato la prima posizione allo start della gara, si è poi fatto sorprendere in occasione della ripartenza provocata dalla bandiera rossa e a quel punto non è più riuscito a ripassare Lewis Hamilton. Il finlandese della Mercedes è uno dei grandi sconfitti del weekend, avendo perso il confronto diretto con il compagno di squadra nonostante un ottimo feeling con la pista del Mugello. Con il secondo posto odierno, Bottas si conferma in piazza d’onore nel Mondiale piloti a 65 punti di ritardo da Hamilton con otto round ancora da disputare.

È davvero molto deludente - esordisce il finnico al parco chiuso dopo essere sceso dalla sua W11 - perché ho avuto una partenza da sogno ed ero riuscito a mantenere la prima posizione anche dopo la Safety Car. Poi però non ho avuto più altre opportunità dopo aver perso la prima piazza, anche se non ricordo bene tutte le varie fasi. È andata così. Continuerò a spingere e cercherò di migliorare. Oggi non è andata bene per me, anche se ero veloce. In generale quest’anno ho perso diverse qualifiche per pochi centesimi, quindi devo migliorare questo aspetto in primis“.