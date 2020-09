Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per i piloti coinvolti. Il settimo giro del Gran Premio di Toscana sulla pista del Mugello è stato segnato da un bruttissimo incidente nel rettilineo di partenza. Appena rientrata ai box la Safery Car, alcune vetture hanno iniziato ad accelerare nel tentativo di conservare la posizione: ne è nata una carambola con Giovinazzi che, lanciato alla velocità di 261 km/h, non ha potuto fare a meno di tamponere la vettura di Magnussen. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche Sainz e Latifi. Tutti, per fortuna, hanno lasciato sulle loro gambe le rispettive monoposte e sono rimasti illesi. Lo spavento, tuttavia, è stato grande.

Molto provato Carlos Sainz, che ai microfoni di Sky ammette di avere temuto il peggio: "Non voglio mai più ritrovarmi in una situazione così. Dobbiamo imparare qualcosa da questa situazione, a circa 290 km/h in rettilineo trovarsi coinvolto in un incidente così mi ha ricordato immagini del passato molto tristi. Per fortuna stiamo tutti bene e questa è la cosa più importante".