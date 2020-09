Charles Leclerc ha conquistato un eccellente quinto posto nelle qualifiche del GP di Toscana 2020, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Mugello. Il monegasco ha tirato fuori il massimo da questa Ferrari e domani riuscirà a scattare dalla terza fila, provando a battagliare per un piazzamento onorevole dopo due gare estremamente complicate tra Spa-Francorchamps e Monza in cui non ha ottenuto nemmeno un punto. Il giovane del Principato partirà alle spalle delle due Mercedes e delle due Red Bull.

Charles Leclerc ha analizzato la sua prova ai microfoni di Sky Sport F1: “Questo è il massimo in cui potevamo sperare. Arriviamo da due weekend molto difficili per tutta la squadra. Io prima della qualifica avrei detto che che ce la saremmo giocata, ma non pensavo al quinto posto: più di così non si poteva fare“. L’alfiere della Scuderia di Maranello ha confrontato la prestazione odierna con quelle delle ultime due settimane: “Siamo passati dal downforce all’highforce: a Monza e Spa era difficile guidare e vince qui il bilanciamento è migliore, sono contento della macchina e la macchina mi piace come bilanciamento. Ora dobbiamo trovare performance pura che ci manca“.