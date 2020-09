Ancora una volta strepitose le due Mercedes, in lotta per tutte le prove e uniche a riuscire a rimanere sotto l'1:16 per tuttte e tre le sessioni, mentre gli altri dietro non possono fare altro che inseguire. Come già annunciato in FP3, Verstappen sarà uno dei contendenti per il podio e bisogna applaudire Albon per l'ottima prestazione, così come bisogna fare per Leclerc, che si lancia a poco più di 2 minuti dalla fine sulla pista con un treno di gomme nuovo e balza dall'ottavo al quinto posto.