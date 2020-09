In casa Ferrari Charles Leclerc ha regalato un lampo di luce in mattinata. Dopo l’orribile accoppiata rappresentata dalle gare di Spa-Francorchamps e Monza, il Cavallino Rampante ha rialzato la testa grazie al monegasco, che nella FP1 si è attestato in terza posizione, dietro solo a Valtteri Bottas e a Max Verstappen. Nel pomeriggio, però, il ventiduenne del Principato non è andato oltre la decima piazza, risultando l’unico pilota incapace di migliorare il suo tempo della FP1 oltre a Romain Grosjean, che però non ha praticamente girato a causa di un problema sulla sua Haas. Ecco quanto dichiarato da Leclerc ai microfoni della Fia al termine del venerdì del GP di Toscana.

La sessione del mattino è stata positiva, anche se non sappiamo bene come sia stato possibile che fossimo così avanti. Credo che sia stata una sorpresa per tutti, ma anche noi ci non aspettavamo di andare così bene. Personalmente credo che il fatto di avere effettuato il filming day su questa pista ci abbia aiutato, perché sapevamo già come muoverci. Per tutti gli altri, invece, il tracciato era completamente nuovo. Infatti nel pomeriggio la situazione è tornata più vicina alle previsioni. Credo che il risultato della FP2 sia quello più veritiero e bene o male è aderente alle nostre aspettative. Comunque a centro gruppo siamo tutti molto vicini e sono convinto che domani potremo migliorare. Quindi sono ottimista”.