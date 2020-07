Hamilton: "90 pole, mi devo dare un pizzicotto! Bottas mi fa sudare"

Dal nostro partner OAsport.it

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP d’Ungheria 2020, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena all’Hungaroring di Budapest. Il Campione del Mondo ha timbrato un giro superlativo ed è riuscito a sconfiggere il compagno di squadra Valtteri Bottas per 107 millesimi, al termine di un testa a testa tiratissimo ed estremamente appassionante. Prima fila tutta Mercedes, le Frecce Nere partiranno con i favori del pronostico nella gara di domani ma dovranno comunque stare attenti a possibili sorprese e alle condizioni meteo perché potrebbe arrivare la pioggia.

Lewis Hamilton ha commentato in questo modo le sue qualifiche: “Devo pizzicarmi per credere che sia la 90ma pole position, non me ne rendo conto e sono attonito, lo devo a tantissime persone e il mio grazie va a loro. Bottas non mi rende la vita facile, richiede la perfezione assoluta sul giro secco per batterlo e questa è una delle cose che mi piace di più nel mio lavoro. C’è una connessione speciale con la mia macchina, è quasi sui binari. Dovremo lavorare molto stasera e poi domani fare una bella partenza, sarà una gara lunga e dovremo anche vedere il meteo. Mi concentrerò per portare il team alla doppietta“.

La versione di Bottas

Bottas, in questo time-attack, ha provato a mettere in difficoltà Lewis nell’ultimo tentativo, avvicinandosi sensibilmente al crono del team-mate, ma LH44 è stato capace di rintuzzare questo attacco. “Sapevo dalle PL3 che sarebbe stata una lotta serrata tra me e Lewis, Lui ha fatto un gran giro e siamo molto davanti agli altri, cosa positiva per noi. Non potevo fare di meglio oggi. Sarà una bella battaglia fino a curva 1 per prendere la testa della corsa. Se guardiamo ai punti in campionato, la situazione è buona. Devo vincere delle gare per giocarmi il titolo“, le parole a caldo del finnico.

