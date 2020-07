Il campione del mondo in carica stampa un clamoroso 1'13"447 e conquista la sua pole position numero 90 in carriera. Segnali di risveglio della Ferrari che si piazza in terza fila. La seconda sarà interamente occupata da una sorprendente Racing Point: Lance Stroll è terzo, il compagno di scuderia Sergio Perez è quarto. Solo settimo Max Verstappen.

Lewis Hamilton dà spettacolo sul circuito dell'Hungaroring nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria: il britannico della Mercedes, campione del mondo in carica, mette tutti in fila con un crono spaventoso di 1'13"447 che rappresenta il nuovo record della pista. Per Hamilton si tratta della pole position numero 90 in carriera, la settima sul circuito ungherese (eguagliato il primato di Michael Schumacher). Alle sue spalle si piazza il compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila tutta Racing Point con Lance Stroll terzo davanti a Sergio Perez. Segnali di risveglio della Ferrari che partirà dalla terza fila: Sebastian Vettel è sesto, Charles Leclerc settimo.

Qualifiche dominate inizialmente dall'incertezza meteo. Cade qualche goccia durante il Q1 nell'ultimo settore, poi però le nuvole minacciose si rivelano innocue e si corre sull'asciutto. Il primo acuto lo regalano le due Racing Point, scatenate nella prima parte delle qualifiche con Sergio Perez che timbra il miglior tempo davanti al compagno di squadra Lance Stroll.

Il modo migliore, probabilmente, per solleticare la fame di Hamilton che nel Q2 torna padrone indiscusso della scena e inizia a inanellare una serie di tempi da paura. Bottas prova a rispondere colpo su colpo ma quando all'ultimo tentativo il britannico ferma il crono sull'1'13"447 non c'è altro da fare che inchinarsi di fronte allo strapotere del campione del mondo.

E la Ferrari? A parte un brivido per Charles Leclerc, che per alcuni minuti si è ritrovato nella scomoda posizione di primo degli esclusi nel Q2, la scuderia di Maranello può archiviare le qualifiche ungheresi con moderata soddisfazione e guardare con più ottimismo alla gara. Le note dolenti arrivano da Alexander Albon (eliminato al Q2 con la sua Red Bull) e da Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) che, per la prima volta in carriera, ha chiuso una qualifica all'ultimo posto per motivi non legati alla macchina.

La griglia di partenza

La cronaca in 5 momenti chiave

ALLARME PIOGGIA - Inizia a piovere a Budapest: cade qualche goccia nella parte finale del tracciato come si nota facilmente dalle visiere dei caschi dei piloti. Sarà tuttavia un falso allarme: la pista rimarrà asciutta fino alla fine delle qualifiche.

SOPRESONA RACING POINT! Al termine del Q1 i piloti eliminati sono Magnussen, Kvyat, Grosjean, Giovinazzi e Raikkonen. Il miglior crono è della sorprendente Racing Point di Sergio Perez davanti al compagno di squadra Lance Stroll, Hamilton è terzo.

BRIVIDO LECLERC! Alla fine del Q2 vengono eliminati Ricciardo, Russell, Albon (clamorosa questa esclusione), Ocon e Latifi. Brividi per Leclerc che, primo degli esclusi per qualche minuto, riesce a firmare il quarto crono che gli consente di qualificarsi al Q3.

Q3 - HAMILTON PAZZESCO! Il britannico stampa uno strepitoso 1'13"613. Bottas accusa 3 decimi di ritardo, addirittura un gap di un secondo per Stroll che è terzo.

Q3 - ANCORA HAMILTON! Abbassa ulteriormente il suo tempo: 1'13"447. Pole position per lui e nuovo record della pista.

La dichiarazione

Lance STROLL: "Sono molto felice di questo terzo posto. La macchina si è dimostrata davvero fortissima lungo tutte le qualifiche, anzi direi lungo tutto il corso del fine settimana. Abbiamo sempre dimostrato di avere il passo giusto, dovevamo solamente mettere assieme il giro perfetto al momento giusto e così è stato. Volevamo a tutti i costi qualificarci con la mescola media e ci siamo riusciti. Un rischio calcolato, ma che ora ci mette in una buona posizione in vista della gara. Vogliamo mettere in cascina punti pesanti".

