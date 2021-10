Mercedes dominante nelle qualifiche del Gp di Turchia, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1 2021 sul circuito di Istanbul Park. Lewis Hamilton è stato il più veloce, ma a causa della penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione della parte endotermica della sua power unit partirà 11°. Dunque prima fila per l'altra freccia d'argento di Valtteri Bottas e per la Red Bull di Max Verstappen, in livrea bianco-rossa per rendere omaggio alla Honda. Alle loro spalle uno splendido Charles Leclerc su Ferrari, staccato di un solo decimo da Verstappen. Carlos Sainz, con l'altra rossa, partirà invece ultimo per la sostituzione dell'intera power unit.

GRIGLIA DI PARTENZA

Lewis Hamilton Mercedes 1:22:868 (parte 11°) Valtteri Bottas Mercedes +0:130 Max Verstappen Red Bull +0:328 Charles Leclerc Ferrari +0:397 Pierre Gasly Alpha Tauri +0:458 Fernando Alonso Alpine +0:609 Sergio Perez Red Bull +0:838 Lando Norris McLaren +1:086 Lance Stroll Aston Martin +1:437 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +1:500

MOMENTI CHIAVE

Q1, Ricciardo out - Prima manche di qualifica piuttosto caotica per il timore che la pioggia possa bagnare ulteriormente una pista già umida dalla mattinata. Non si contanto i 'lunghi' e i testacoda - tra i quali quelli di Verstappen e Sainz - e la pista migliora di giro in giro costringendo tutti a restare fuori con adeguato carico di benzina fino alla bandiera a scacchi. Alla fine resta eliminato Daniel Ricciardo, 16°. Decisiva la partecipazione alla Q1 di Carlos Sainz, che partirà ultimo ma riesce a tenere lontana dai primi anche una delle due McLaren.

Q2, brivido Leclerc - Le Mercedes restano dominanti, mentre la Ferrari - velocissima ieri con temperature più alte - fatica terribilmente a trovare grip sulle gomme. Leclerc rischia l'eliminazione, ma è ancora una volta decisivo Carlos Sainz, che viene mandato in pista solo per offrire la propria scia al compagno aiutandolo a centrare il 7° tempo, che vale il passaggio in Q3. Ottima reattività da parte del team di Maranello.

Q3, la rossa torna a volare - Sulla Q3 si affaccia un timido sole che alza le temperature dell'aria e dell'asfalto, e la ferrari di Leclerc torna a trovare prestazione. Hamilton e Bottas sono inattaccabili, Verstappen si ferma a 3 decimi dalle frecce d'argento, mentre Leclerc centra il 4° tempo sulla bandiera a scacchi ad un solo decimo dalla Red Bull, che gli vale il 3° in griglia in virtù della penalizzazione ad Hamilton.

