Leclerc attore per un giorno: il ferrarista nel remake di "C'etait un Rendez-Vous" di Lelouch

Charles Leclerc vestirà i panni dell’attore per un giorno! Il pilota della Ferrari è ormai prossimo al debutto cinematografico visto che sarà protagonista del remake del celeberrimo “C’etait un Rendez-Vous”, un corto girato ben 44 anni fa e che verrà diretto dal maestro Claude Lelouch (già premio Oscar e vincitore della Palma d’Oro a Cannes).

Il monegasco, da pochi giorni diventato testimonial di Armani, è uno degli uomini più richiesti in questo momento anche al di fuori della pista. Il 22enne girerà domenica 24 maggio per le strade del Principato di Monaco, chiuse al traffico per nove ore: l’alfiere della Rossa interpreterà uno spericolato autista che si destreggerà in acrobazie a gran velocità (nel corto originale un pilota sfrecciava a oltre 200 km/h sui Campi Elisi, il film creò scalpore e venne anche ritirato dalla circolazione). L’iniziativa è stata lanciata da Sua Altezza Reale Principe Alberto II di Monaco che ha sempre amato la F1 e che quest’anno dovrà fare a meno del Gran Premio, cancellato a causa della pandemia.

