Nelson Piquet, dopo un’intervista in cui apostrofava Motorsports Talks, riaprono il caso e gettano nuove ombre sull’ex tre volte campione del mondo brasiliano. Nei giorni scorsi ha provato a metterci una toppa, dopo un’intervista in cui apostrofava Lewis Hamilton con epiteti razzisti , parlando di equivoco ed errori di traduzione ma purtroppo nuove scontertanti brani di quell’intervista, rilasciata lo scorso mese di novembre al canale Youtube, riaprono il caso e gettano nuove ombre sull’ex tre volte campione del mondo brasiliano.

Nelle ultime ore l’account Twitter Metropoles e la testata web brasiliana Gran Premio hanno pubblicato nuovi brani dell’intervento di Nelson Piquet (rimossa dal web) in cui utilizza termini omofobi e razzisti per parlare della battaglia fra Nico Rosberg e Lewis Hamilton ai tempi del loro duello per la conquista del titolo iridato nel 2016. In quella stagione Nico Rosberg, figlio di Keke, iridato nel 1982, beffò di misura il compagno di squadra Lewis, laureandosi campione del mondo, un braccio di ferro che Piquet ha ricostruito con parole squallide, volgari ed allusioni assolutamente indifendibili. “Keke Rosberg? Era uno s***o, non aveva alcun valore. Come suo figlio, Nico. Ha vinto un campionato, ma il n*****o deve aver dato un po’ troppo il c*** in quel periodo e quindi non ha guidato bene”.

Ad

Formula 1 Piquet si scusa con Lewis: "Traduzione sbagliata, Hamilton incredibile" IERI A 15:21

La F1 deciderà per l'allontanamento dal paddock?

Dichiarazioni sconcertanti che hanno sollevato un nuovo polverone e che potrebbero spingere definitivamente gli organizzatori e il board della F1 a escludere il brasiliano dal paddock. Nel corso delle interviste di ieri a Silverstone e nelle giornate precedenti, piloti ed addetti ai lavori della F1 avevano fatto quadrato intorno ad Hamilton condannando le esternazioni dell’ex pilota brasiliano. Hamilton dal canto suo ha invitato a non dare rilevanza alle uscite di Piquet mentre Max Verstappen, compagno della figlia di Nelson, Kelly, ha preso le distanze dalle parole dell'ex campione, pur dicendosi sicuro di non essere un razzista.

Hamilton: "Io spesso unica persona di colore in F1, perchè?"

Formula 1 Hamilton replica a Piquet: "Sono preso di mira da tutta la vita" 29/06/2022 A 07:42