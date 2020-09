Mick Schumacher ha vinto gara 1 del Gran Premio d'Italia di Formula 2, ottava prova del Mondiale 2020. Il 19enne pilota tedesco del Team Prema, figlio del 7 volte campione del mondo in Formula 1, si è imposto sul circuito più iconico per i tifosi della Ferrari proprio nel giorno in cui le Rosse hanno vissuto una delle tante giornate da incubo del 2020 nelle qualifiche del GP d'Italia di Formula 1. Sul podio, insieme a Mick Schumacher , sono saliti anche Luca Ghiotto e il canadese Cristian Lundgaard.

Il successo di Mick Schumacher non può che scatenare la nostalgia dei tifosi della Ferrari e arriva a 14 anni di distanza dall'ultima vittoria di papà Michael a Monza nel 2006. Una vittoria simbolica, ma non solo. Grazie al trionfo nel Gran Premio d'Italia, infatti, Schumi Jr. compie un bel balzo in avanti anche in classifica piloti dove ora occupa la terza posizione con 131 punti, a -3 dalla coppia di testa composta da Robert Shwartzman e Callum Ilott.