Mick Schumacher pronto a tornare a gareggiare in F2: "In quarantena mi sono allenato tantissimo"

Il figlio di Michael è pilota del Team Prema, formazione italiana che partecipa al Mondiale di F2: ha raccontato di aver sfruttato il periodo di quarantena per imbastire un ciclo di allenamento quotidiano con intensità molto più elevata del solito.

È notizia di ieri: il doppio appuntamento a Spielberg (Austria) darà il via al Mondiale 2020 di F1. Le autorità austriache hanno avallato l’organizzazione dei due eventi del 5 e del 12 luglio e dunque il Circus delle quattro ruote potrà iniziare, dopo “la falsa partenza” di Melbourne (Australia), dove a causa di alcuni casi positivi in McLaren il fine settimana fu cancellato.

Non è pero solo la massima categoria dell’automobilismo mondiale a tenere banco. Cosa farà ad esempio la F2? L’intenzione è di gareggiare nello stesso periodo indicato per la F1 al Red Bull Ring, ma il discorso economico in questo caso fa la differenza. Come evidenziato dalla squadra italiana Prema, che in Austria solitamente si recava su strada, i voli charter usati dal Circus (F1) sono inaccessibili per la serie cadetta, visti i costi troppo elevati. Tuttavia la scuderia del Bel Paese, come le altre, si sta preparando per l’evenienza.

Formula 2 Juan Manuel Correa: “Grato di essere vivo, farò il massimo per provare a recuperare al 100%" 10/10/2019 A 08:18

Lo stesso sta facendo il tedesco Mick Schumacher, figlio del grande Michael e titolare del team menzionato. Nella sua casa di Gland, in Svizzera, Mick ha approfittato della pausa per dedicarsi a un allenamento più assiduo: “Normalmente sono molto lontano da casa, quindi è difficile allenarsi costantemente”, le sue parole all’agenzia tedesca Dpa (riportate da gazzetta.it). Il teutonico ha poi aggiunto: “Ma quando devi restare a casa, puoi seguire un programma su base giornaliera”. Per cui la sua speranza, come tutti gli altri racing driver della F2, è quella di potersi calare nell’abitacolo della propria monoposto e correre.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Formula 2 Juan Manuel Correa è cosciente e sarà operato alle gambe 28/09/2019 A 08:02