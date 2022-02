Il canadese ha lasciato subito il segno alle Olimpiadi di Pechino 2022 vincendo le qualificazioni di moguls, specialità di sci freestyle. Il detentore del titolo olimpico si è imposto sulla concorrenza sciorinando una prestazione valutata complessivamente 81.15, score maturato grazie a 15.41 punti nel time, 15.44 nell'air 50.3 nei turn, staccando di due lunghezze, secondo con 79.12, poco meno di un punto in più rispetto al francese Benjamin Cavet, terzo con 78.40.

Tra gli altri concorrenti importante citare quanto fatto dal nipponico Daichi Hara, bronzo a PyeongChang e ottavo con 76.11. Non partito per la qualifica infine il Vice Campione Olimpico in carica, l'australiano Matt Graham.