"Vanessa Ferrari è stata elegante, espressiva, perfetta nelle diagonali acrobatiche. La sua è stata una medaglia meritatissima, soprattutto se si considera che ha 30 anni. Le è dello scorpione come me: testarda e battagliera, una vera lottatrice. Mi ricorda un po' come ero io, solo che Vanessa ancora adesso è lì a combattere, dopo tutto quello che ha passato". Con queste parole, pronunciate nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Nadia Comaneci esalta la ginnasta azzurra, medaglia d'argento nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020: "È incredibile pensare che ha passato tutto questo tempo sulle pedane - prosegue la leggendaria ginnasta, vincitrice di 5 ori olimpici tra Montreal 1976 e Mosca 1980 -. Ci vuole tanta passione e amore per quello che si fa, e non è da tutti".

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 Simone Biles: "Ho rinunciato a un sogno. Siamo umani" 6 ORE FA

Vanessa Ferrari: una gioia d'argento che cancella la sfortuna

Sugli infortuni di Vanessa

"I veri campioni fanno così, trovano la forza e la volontà di voltare pagina, per scrivere la loro storia esattamente come la vogliono, senza che siano altri a decidere il finale. E lei ha scritto il suo. Solo chi ha l'autodeterminazione di Vanessa riesce a superare gli infortuni e il dolore in questo modo".

VANESSA FERRARI RIVEDE L'ESERCIZIO D'ARGENTO: "HO LA PELLE D'OCA"

Tokyo 2020 HASHIMOTO LASCIA TUTTI A BOCCA APERTA: ORO MAGNIFICO ALLA SBARRA 8 ORE FA