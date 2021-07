Olimpiadi di Tokyo 2021 (in programma venerdì 23 luglio, alle ore 13.00 italiane). Oggi è emersa la notizia della positività di una ginnasta statunitense, ma la sua identità non è ancora stata rivelata. È emerso, però, che si tratta di una teenager e dunque si può escludere che sia Simone Biles, una delle atlete più attese di tutti i Giochi. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio, vincitrice di quattro medaglie d’oro a Rio 2016 e di cinque titoli mondiali all-around, ha infatti 24 anni. Continua a crescere il numero di positività al Covid-19 all’interno del villaggio olimpico, quando mancano soltanto quattro giorni alla Cerimonia d’Apertura delle(in programma venerdì 23 luglio, alle ore 13.00 italiane). Oggi è emersa la notizia della, ma la sua identità non è ancora stata rivelata. È emerso, però, che, una delle atlete più attese di tutti i Giochi. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio, vincitrice di quattro medaglie d’oro a Rio 2016 e di cinque titoli mondiali all-around, ha infatti 24 anni.

Come riportano diversi organi di informazione, l’atleta si stava allenando a Inzai, proprio in vista della rassegna a cinque cerchi. Dunque di chi potrebbe trattarsi? Grace McCallum e Sunisa Lee hanno 18 anni, Jordan Chiles ne ha 20. Non dovrebbe trattarsi nemmeno di MyKayla Skinner (24) e Jade Carey (21). Attenzione, però, perché gli USA si sono presentati in Giappone con alcune riserve, quindi la positività potrebbe anche essere stata riscontrata tra le cosiddette alternate. La notizia è comunque pesante perché rischia davvero di mettere in ginocchio la Nazionale più forte nella ginnastica artistica femminile.

