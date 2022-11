Condivido appieno le parole di Vanessa Ferrari. Le sono stato vicino per 25 anni. Ho avuto la fortuna di poterla conoscere a fondo e di starle accanto in prima persona per molti anni, sia quando vinceva sia quando invece si è trovata ad attraversare momenti difficili“. La ginnastica è scossa dalle denunce di alcune atlete che hanno lamentato abusi psicologici , in particolar modo nel mondo della ritmica. Sul fronte dell'artistica merita di essere segnalata la solidarietà di alcune colleghe tra cui quella di Vanessa Ferrari , che già in passato aveva scritto nella sua biografia di aver sofferto di problemi alimentari e di essersi sottoposta a delle cure con il supporto di tecnici e Federazione. Enrico Casella, direttore tecnico della Nazionale italiana femminile e storico allenatore di Vanessa Ferrari, ha espresso la propria opinione ai microfoni dell'Ansa: "“.

"La bilancia non può essere strumento di vessazione"

Il tecnico bresciano ha proseguito: "La ringrazio per aver ricordato che anche la Federazione le è stata vicino in questi periodi, fornendole tutto il supporto necessario e affiancandole specialisti dedicati e portandola infine a conquistare la medaglia d’argento a Tokyo. È doveroso sottolineare che il metodo di allenamento è molto cambiato negli ultimi anni e io stesso ho contribuito a modificare tutti quegli atteggiamenti che consideravo sbagliati".

Enrico Casella ha poi concluso con fermezza: "Per gli atleti di alto livello, il sacrificio è parte integrante della disciplina, ma abusi e insulti non possono essere tollerati né tantomeno accettati. La bilancia non può essere strumento di vessazione e singoli comportamenti sbagliati vanno perseguiti con il massimo rigore. Questo sport è sano e bellissimo, e per questo va protetto".

