22:45

Amici di Eurosport è tutto! Un saluto da Michele Giovagnoli e buon proseguimento di serata!

22:40

Stati Uniti che si impongono dunque 15-6 sull'Europa, con 4 match su 5 vinti fino a qui nel match play e punti disponibili insufficienti per un eventuale ribaltone del Vecchio Continnente. La squadra americana ha meritato in questi tre giorni ed era avvantaggiata anche nelle altre sfide rimaste in sospeso. Successo giusto, per un roster davvero ingiocabile.

22:35

MORIKAWA, LA CHIUDE LUI! Par 3 della 17 fatale a Hovland. L'America vince la 43esima Ryder Cup!

22:32

Justin Thomas, 4 up con Hatton, manca un put facile che poteva regalare la coppa agli States. Johnson ora risalito a 2up su Casey. Sembra essere solo questione di tempo.

22:28

Morikawa, Johnson, Koepka, Thomas. Da chi arriverà il punto decisivo per gli States, attualmente avanti 14-6?

22:23

DECHAMBEAU NON PERDONA! Il bombardiere americano stende Sergio Garcia e regala il punto numero 14 al Team Usa. Ne manca solo uno per la Ryder Cup!

22:18

Morikawa ripreso! Hovland trova un super putt e pareggia la spettacolare sfida tra i due giovani talenti delle due formazioni.

22:12

Negli altri match dominio di Poulter, 3up su Finau, e di Koepka, avanti di uno sull'europeo Wiesberger.

22:08

DeChambeau avanti 3up a 3 buche dal termine. Punto 14 sempre più vicino, con Hovland che lotta ed ora è però nuovamente 1down su Morikawa.

22:03

Casey e Garcia rimontano. Ora il primo è 1down con Johnson, mentre lo spagnolo è 2down contro DeChambeau.

21:59

Al team americano serve 1 punto e mezzo per aggiudicarsi la 43esima Ryder Cup. In questo momento DeChambeua, Morikawa e Johnson, avanti 3UP, 2UP e 2UP nei propri incontri, stanno per completare i giochi.

21:54

Cantlay e Scheffler non perdonano! ARRIVANO 2 PUNTI PER GLI STATI UNITI, ORA AVANTI 13-6.

21:49

Stanno per arrivare brutte notizie ora però per il roster del Vecchio Continente. Rahm e Lowry hanno infatti abbandonato le speranze e Cantlay e Scheffler stanno per portare due punti agli USA.

21:43

MCILROY PORTA IL PRIMO PUNTO ALL'EUROPA ALLA 16. Schauffele ko, 11-6.

21:39

Nella parte bassa degli incontri invece è scatenato Justin Thomas (3 up), con Spieth che continua a guidare 1up su Fleetwood.

21:34

Debole tentativo di rimonta da parte degli europei. Hovland ha infatti accorciato a 1down su Morikawa, con Rahm che ora è soltanto 2 down su Scheffler.

21:28

Europa che in questo momento si trova in vantaggio soltanto in 2 dei 12 match in corso.

21:22

McIlroy guida 3up su Schauffele a tre buche dal termine e potrebbe chiudere. Situazione complicata invece per Lowry, che risprofonda 2down contro Cantlay.

21:15

Rahm 3 down con 6 hole ancora da disputare, mentre Morikawa risale 2up su Hovland, sfortunato nel non riuscire a trovare il birdie alla 10.

21:08

Europa che, nonostante tutto, continua a lottare. Ora Lowry è nuovamente 1 down con Cantlay, con Garcia che riesce a non far scappar via DeChambeau alla 10 con un putt di pregevole fattura.

21:01

Rahm in totale confusione, ora nuovamente 4 down. Johnson nel frattempo si è riportato sul 1up, con Scheffler che si riporta a -2 alla 13.

20:55

Vi ricordiamo che il Team USA è avnti 11-5 nel punteggio complessivo e che agli statunitensi basta dunque portarsi a casa 5 incontri per aggiudicarsi la Ryder Cup.

20:51

Piccola chance ora per Lowry, con Cantlay che pasticcia alla 12 e potrebbe perdere una buca di vantaggio. Europa che deve assolutamente rimontare qualcuno dei primi 5 match.

20:44

Ricapitoliamo la situazione dopo oltre 2 ore e mezza di colpi:

Xander Schauffele – Rory McIlroy 3UP

2UP Patrick Cantlay – Shane Lowry

3UP Scottie Scheffler – Jon Rahm

2UP Bryson DeChambeau – Sergio Garcia

2UP Collin Morikawa – Viktor Hovland

1UP Dustin Johnson – Paul Casey

Pari Brooks Koepka – Berndt Wiesberger

Tony Finau – Ian Poulter 1UP

2UP Justin Thomas – Tyrrell Hatton

Harris English – Lee Westwood 1UP

1UP Jordan Spieth – Tommy Fleetwood

Pari Daniel Berger – Matthew Fitzpatrick

20:36

Lowry prova a rientrare! Ora è 2down rispetto a Cantlay dopo un birdie alla 10. McIlroy si porta invece sul 3up dopo la hole 12. L'ex-numero uno al mondo oggi è in grandissima condizione.

20:32

Morikawa continua a spingere ed ora è sopra di 2 con Hovland. Pazzesco invece il match di Scheffler, che al giro di boa è sempre 3up contro il numero uno al mondo Rahm.

20:24

Lowry continua a lottare con Cantlay ma è impreciso alla 9 con il putt e non riesce a mettere a segno il birdie. Statunitense che resta avanti 3up.

20:19

Mentre McIlroy allunga 2 up nel match 1, il team statunitense fa la voce grossa negli altri incontri, con DeChambeau che si riporta 2up su Garcia e Morikawa che rimonta Hovland ed ora è 1up.

20:12

Con Berger e Fitzpatrick che hanno colpito il primo tee-shot del loro match ora tutti e 24 i golfisti di questa Ryder sono disposti lungo il percorso.

20:07

Partito alla grande Justin Thomas, al momento 2 up su Tyrel Hatton dopo 2 hole. Hovland rimonta invece Morikawa alla 5 e si riporta in parità. Continua a resistere McIlroy, ora 1up su Schauffele alla 9.

19:59

Cantlay continua a dominare Lowry: ora è 3up. Sta migliorando Rahm, con Garcia che invece è sempre 1 down con DeChambeau.

19:52

Questa la situazioni dopo le prime due ore di competizione:

Xander Schauffele – Rory McIlroy 2UP

2UP Patrick Cantlay – Shane Lowry

4UP Scottie Scheffler – Jon Rahm

1up Bryson DeChambeau – Sergio Garcia

Collin Morikawa – Viktor Hovland 2UP

Pari Dustin Johnson – Paul Casey

Brooks Koepka – Berndt Wiesberger 1UP

19:44

Wiesberger bene alla 1. Koepka beffato dal birdie dell'europeo. Rahm ha invece per la prima volta la chance di accorciare il proprio distacco alla 7, dopo un piccolo errore nel green di Scheffler.

19:37

Rory McIlroy Credit Foto Getty Images

Cantlay vola sul 2up nel match 2, con McIlroy che mantiene invece il medesimo vantaggio su Schauffele alla hole 7. Pareggio invece tra Johnson e Casey

19:30

Hovland (1 up) e McIlroy (2up) sono gli unici due europei in vantaggio, mentre Koepka e Wiesberger stanno per iniziare la loro sfida.

19:25

Rahm disastroso. Lo spagnolo è clamorsamente 4 down con Scheffler. Il suo connazionale Garcia prova invece ad accorciare su DeChambeau e si riporta ad una buca di distanza.

19:19

Partito anche il confronto tra Dustin Johnson e Paul Casey.

19:15

Statunitensi che allungano ora: DeChambeau vola sul 2up, con Cantlay che invece ribalta la sfida con Lowry e si porta in vantaggio.

19:09

Hovland subito avanti nel match 5, con Rahm che sta invece sprofondando 3 down contro Scheffler. Lo spagnolo sembra essere incappato in una giornata no.

19:02

Cantlay e Lowry nuovamente in parità dopo 3 buche. Partito intanto l'incontro numero 5, tra Collin Morikawa e Viktor Hovland.

18:56

McIlroy in scioltezza: ora è 2up dopo la buca 4. Male invece John Rahm, che ha perso entrambe le prime buche e non sembra essere in grandissima condizione.

18:51

DeChambeau esagerato: eagle nel par 4 della 1 e vantaggio USA. Bene anche Lowry, che è riuscito finalmente a giocare al meglio sul green e a portarsi 1up.

18:43

SUBITO DE-CHAMBEAU! Tee-shot splendido da oltre 300 yard alla 1, che lo proietta direttamente sul green. Boato del pubblico statunitense.

18:37

McIlroy mantiene il vantaggio alla 2, sfiorando un eventuale 2 up sventato solo da un preciso putt dalla media di Schauffele.

18:30

Cantlay con un numero si salva da un bunker e pareggia la 1 con Lowry. A breve De Chambeau e Garcia.

18:24

Lowry subito con una grande chance alla 1 dopo l'errore nel tee-shot di Cantlay. Ora pronti a partire Scheffler e Rahm.

18:17

Birdie di McIlroy, che si aggiudica la prima buca grazie ad un putt non eccezionale di Schauffele. A breve in campo Cantlay e Lowry.

18:12

McIlroy chiamato a rifarsi dopo le brutte prestazioni degli ultimi due giorni. Di fronte avrà uno Schauffele fino a qui perfetto e sempre vincitore in questa Ryder.

18:07

Questo l'elenco dei match in programma quest'oggi.

18:04 Xander Schauffele–Rory McIlroy

18:15 Patrick Cantlay–Shane Lowry

18:26 Scottie Scheffler–Jon Rahm

18:37 Bryson DeChambeau–Sergio Garcia

18:48 Collin Morikawa–Viktor Hovland

18:59 Dustin Johnson–Paul Casey

19:10 Brooks Koepka–Bernd Wiesberger

19:21 Tony Finau–Ian Poulter

19:32 Justin Thomas–Tyrrell Hatton

19:43 Harris English–Lee Westwood

19:54 Jordan Spieth–Tommy Fleetwood

20:05 Daniel Berger–Matt Fitzpatrick

18:00

Giocatori che iniziano a presentarsi sulle rive del lago Michigan. Ci siamo! Tutto pronto per l'inizio di questa ultima giornata di grande golf.

17:55

Oggi in programma i 12 incontri individuali, tutti da giocare con il metodo del matchplay. Tutti e 24 i giocatori saranno dunque in campo, con l'Europa che dovrà cercare di siglare una leggendaria rimonta dall'attuale 11-5.

17:50

Amici di Eurosport un saluto da Michele Giovagnoli e benvenuti nella diretta live della giornata conclusiva della Ryder Cup 2021.

