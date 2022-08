il nome del nuovo capitano per la Luke Donald, che va a sostituire lo svedese Henrik Stenson, destituito quasi nello stesso istante in cui ha scelto di sposare la causa della superlega araba LIV Golf, che sta creando numerosissimi malumori nell’ambiente. Pochi minuti fa è stato comunicatoper la squadra dell’Europa che affronterà la Ryder Cup 2023 . Si tratta di, che va a sostituire lo svedese, destituito quasi nello stesso istante in cui ha scelto di sposare la causa della superlega araba LIV Golf, che sta creando numerosissimi malumori nell’ambiente.

Ad

Donald, 44 anni, nativo dell’Hertfordshire, verso il sud dell’Inghilterra, è stato per 56 settimane numero 1 del mondo tra il 2011 e il 2012, anche se non è mai riuscito a vincere un Major (terzo al Masters e al PGA Championship, quinto all’Open Championship, ottavo allo US Open come migliori risultati). Vanta un successo al WGC Match Play Championship nel 2011, oltre a quattro ulteriori tornei sul PGA Tour e altri sei in quota European Tour, tra cui spiccano i due BMW PGA Championship consecutivi del 2011 e 2012. Negli anni migliori la sua estrema costanza lo ha caratterizzato per larga misura.

Golf Che Molinari nel 3° giro al British Open! Rimonta spettacolare 16/07/2022 A 13:09

Queste le prime parole di Donald, che a lungo aveva sperato di ottenere il ruolo, da capitano: “Sono incredibilmente orgoglioso di essere nominato capitano del team europeo di Ryder Cup per il 2023. Questo è davvero uno dei più grandi onori che può toccare a un golfista, guidare una squadra di colleghi ed essere ambasciatore di un intero continente. Mi sento estremamente privilegiato per aver ricevuto una tale responsabilità, e come tale non la prendo alla leggera. Molte delle mie migliori esperienze nel golf sono arrivate in Ryder Cup e non le cambierei con nient’altro. Non c’è un altro evento così, e non vedo l’ora di creare nuovi ricordi speciali in Italia il prossimo anno. Amo tutto ciò che la Ryder Cup incarna, dallo spirito di squadra alla compagnia, passando per l’essere parte di un team, per la storia della competizione, ma prima di tutto il fatto di giocare per qualcosa di più grande di te. Roma sarà una fantastica città ospitante, ho già apprezzato il tempo passato lì. Si tratta di una città ricca di storia, e speriamo di poterne creare un po’ anche noi nei prossimi 14 mesi“.

Luke Donald, che avrà come vicecapitani i confermati Thomas Bjorn ed Edoardo Molinari, ha fatto parte per quattro volte della squadra europea di Ryder Cup, nel 2004, 2006, 2010 e 2012. Ed è significativo che l’ultima occasione sia stata anche quella più emozionante di tutte, con il miracolo di Medinah e la clamorosa rimonta europea nell’ultimo giorno, quando tutto sembrava perduto con il 4-10 (e poi 6-10) del giorno precedente.

Tiger Woods si commuove: "Il mio ultimo Open a St. Andrews"

Ryder Cup Stati Uniti troppo forti per l’Europa: ora testa a Roma 2023 27/09/2021 A 09:11