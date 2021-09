Dopo il dominio statunitense nella giornata di ieri, con la squadra del Team USA che ha chiuso sul 6-2 al termine dei primi 4 foursomes e 4 fourballs, oggi l'edizione numero 43 della Ryder Cup ha nuovamente regalato emozioni agli appassionati di golf di tutto il globo. Dopo la prima sessione del Day 2 il punteggio complessivo è di 9-3, con gli europei che sono partiti male in mattinata, cedendo 3-1 nei quattro foursomes in programma.

In queste prime 4 sfide delle 14 (ora italiana), Sergio Garcia e John Rahm hanno ancora una volta resistito all'assalto statunitense, trionfando per 3-1 nel match 1 dopo essere stati sotto nelle prime hole. Le altre 3 sfide sono state invece tutte ad appannaggio dei golfisti a stelle e strisce, con Collin Morikawa e Dustin Johnson che hanno demolito Paul Casey e Tyrel Hatton. Nulla da fare anche per Lee Westwood e Matt Fitzpatrick, ko contro Patrick Cantlay e Xander Schauffele (3-1), mentre Viktor Hovland e Bernd Wiesberger si sono arresi davanti a Justin Thomas e Jordan Spieth.

