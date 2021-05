Una brutta notizia per il mondo degli appassionati del Palio di Siena. E' morto in un incidente stradale avvenuto nel Livornese Andrea Mari, 44 anni, detto Brio, fantino sei volte vincitore del Palio di Siena. La sua auto si è schiantata contro due dei cipressi che costeggiano il celebre viale di Bolgheri (Livorno) nel tratto iniziale che dall'Aurelia porta all'omonimo paese. Lo riporta l'Unione Sarda.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Castagneto Carducci (Livorno), ma al momento sono in corso ulteriori approfondimenti, l'uomo, alla guida di un'auto sportiva di grossa cilindrata, per cause ancora da stabilire con esattezza avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro i cipressi che costeggiano il viale.

Ippica Lys Gracieux in trionfo, l’Arima Kinen 2019 è sua! 22/12/2019 A 22:57

Nato a Rosia, alle porte di Siena, nella sua carriera ha vinto 6 Palii. Mari aveva vinto l'ultimo Palio il 2 luglio 2018, correndo per la contrada del Drago. Sul tufo di piazza del Campo aveva debuttato nel Palio del 16 agosto 2001.

Ippica Gran Alegria domina nella Hanshin Cup 2019 22/12/2019 A 15:19