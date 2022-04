Mirco Minguzzi, infatti, ha perso la finale per il terzo posto, nella categoria -87 kg, contro il georgiano Roberti Kobliashvili che chiude 3-3 (con priorità) e si porta a casa il bronzo. Dopo l'argento di Danila Sotnikov , nella categoria 130 kg, non arriva purtroppo la seconda medaglia dalla lotta greco-romana agli Europei di Budapest (la quarta considerando anche le medaglie di Chamizo e Rinaldi nella lotta libera)., infatti, ha perso la finale per il terzo posto, nella categoria -87 kg, contro il georgianoche chiude 3-3 (con priorità) e si porta a casa il bronzo.

Cronaca

Minguzzi era partito forte in questi Europei battendo in serie Pagkalidis e Zakarias Berg, ma in semifinale era stato sconfitto da Bisultanov per superiorità visto il risultato di 10-0. In giornata, contro il georgiano Roberti Kobliashvili, comunque l'occasione di portare a casa un bronzo.

Minguzzi aveva cominciato molto bene la sua finale, trovandosi avanti 3-0 alla pausa. Prima un punto per passività del georgiano, poi una presa da due che faceva allungare l'azzurro. Dopo la pausa, però, la reazione di Kobliashvili che mette a segno una presa da 3 punti. 3-3 e, con la parità, a vincere è proprio il georgiano grazie al colpo di priorità da tre punti.

