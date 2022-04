Danila Sotnikov che, nella categoria massima di 130 kg, aveva avuto il merito di Riza Kayaalp, super favorito di giornata considerando il suo palmarès tra 4 ori iridati, 9 ori continentali, oltre a un argento e due bronzi in carriera alle Olimpiadi. Comunque un ottimo piazzamento per il 29enne azzurro che si rilancia nella sua categoria. Si chiude quindi con tre medaglie l'avventura degli azzurri in Ungheria vista la Arriva la terza medaglia per gli azzurri nella rassegna continentale a Budapest in Ungheria. Dopo l'argento di Chamizo e il bronzo di Enrica Rinaldi , arriva una medaglia anche dalla lotta greco-romana. Tutto merito diche, nella categoria massima di 130 kg, aveva avuto il merito di raggiungere la finalissima . Nell'ultimo atto, però, la sconfitta contro il turco, super favorito di giornata considerando il suo palmarès tra 4 ori iridati, 9 ori continentali, oltre a un argento e due bronzi in carriera alle Olimpiadi. Comunque un ottimo piazzamento per il 29enne azzurro che si rilancia nella sua categoria. Si chiude quindi con tre medaglie l'avventura degli azzurri in Ungheria vista la sconfitta di Minguzzi , invece, nella finale per il bronzo.

L'azzurro aveva fatto un percorso netto nella giornata di venerdì superando in serie David, Maeenpaeae e Richter. Nel primo match vittoria per 9-0, nelle altre sfide era sempre andato avanti per schienamento. Ben diverso il discorso nella finale dove Riza Kayaalp dimostra subito di essere il migliore. Dopo poco più di un minuto di gara siamo già 4-0 per il turco. Dopo la pausa c'è la reazione di Sotnikov che però non riesce ad andare a segno e la contesa si chiude col risultato finale di 0-4 e l'oro continentale per Kayaalp.

