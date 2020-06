Il 34enne pilota della Ducatiè stato operato presso il Policlinico di Modena dal Prof. Porcellini, l'intervento è riuscito e secondo il suo manager sarà a disposizione per il GP di Jerez del prossimo 19 luglio: "Fra due giorni tornerà già ad allenarsi".

Frattura alla clavicola sinistra: questo l'esito della prima radiografia effettuata presso l'ospedale di Forlì alla quale si è sottoposto Andrea Dovizioso. Il pilota era caduto durante una gara di motocross sul circuito di Monte Coralli nei pressi Faenza nel corso di una gara valida per il campionato regionale dell'Emilia Romagna. Dovizioso è stato poi operato nella serata di domenica presso il Policlinico di Modena dal Prof. Porcellini e l'intervento è perfettamente riuscito.

Il Mondiale di MotoGP scatta domenica 19 luglio

L'intervento chirurgico servirà per accorciare i tempi e consentire al pilota della Ducati un recupero più breve in vista della partenza del Mondiale di MotoGP che, dopo la lunghissima pausa forzata a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, è pronto a scattare domenica 19 luglio sulla pista di Jerez de la Frontera.

L'agente tranquillizza: "Dovizioso ci sarà ad Jerez"

È una frattura che poteva anche non essere operata, ma che fissandola permetterà ad Andrea di potersi allenare tra un paio di giorni e essere pronti per la prima gara. Andrea è un po’ dolorante, ma sta abbastanza bene. La trattativa per il 2021? È una cosa a se. Noi siamo concentrati sul 2020. C’è questo piccolo intoppo che va risolto immediatamente. Poi per il 2021 quando sarà il momento si deciderà. [Simone Battistella]

Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati...

Per fortuna non è una frattura scomposta. Questa sera verrà operato e sarà inserita una placca nella spalla in modo da accelerare il recupero. L'obiettivo è quello che possa correre ad Jerez

