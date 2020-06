Il 34enne pilota della Ducati era impegnato in una gara sul circuito di Monte Coralli nei pressi di Faenza: dopo l'incidente è stato trasportato presso l'ospedale di Forlì per sottoporsi a un'ecografia che dovrà stabilire l'entità dell'infortunio. Il Mondiale di MotoGP riprenderà il 19 luglio sulla pista di Jerez de la Frontera.

Brutta caduta durante una gara di motocross per Andrea Dovizioso: il 34enne pilota della Ducati, impegnato sul circuito di Monte Coralli nei pressi di Faenza in una tappa valida per il campionato regionali dell'Emilia Romagna, a seguito dell'incidente ha rimediato un infortunio alla spalla sinistra. Dopo la caduta è stato trasportato all'ospedale di Forlì per sottoporsi a un'ecografia che stabilirà l'entità dell'infortunio stesso: l'ipotesi più temuta è quella della frattura della clavicola.

MotoGP Dovizioso e la Ducati: "Sarebbe troppo facile se dipendesse solo da me" DA 2 ORE

Il 19 luglio via al Mondiale di MotoGP

Dall'esito degli accertamenti medici si potranno avere indicazioni più precise anche sui tempi di recupero di Dovizioso, che aveva deciso di partecipare alla gara di motocross di Monte Coralli proprio per prepararsi al meglio in vista della ripartenza del Mondiale di MotoGP. La classe regina del Motomondiale, dopo la lunga pausa forzata a causa della pandemia di Covid-19, è pronta a scattare domenica 19 luglio sul circuito di Jerez de la Frontera.

Play Icon WATCH Yamaha MotoGP, ecco la nuova M1 2020 di Valentino Rossi e Maverick Viñales 00:00:37

MotoGP Paolo Ciabatti: "Dovizioso-Ducati? Per il rinnovo siamo ancora in fase preliminare" 20/06/2020 A 14:10