Francesco Bagnaia dalla Pecco si è fatto sorprendere dalla sua Ducati ufficiale durante la Q1, su un tracciato di Portimao ancora umido dopo la pioggia scesa al mattino, sbalzando dalla moto e cadendo violentemente sulla spalla destra. Ha pagato dazio la scelta di montare - forse ancora troppo presto - le gomme da asciutto su una pista che si stava asciugando progressivamente. Un brutto highside durante la prima fase delle qualifiche ha esclusodalla lotta per la pole position al GP del Portogallo, quinto appuntamento della MotoGP 2022., su un tracciato di Portimao ancora umido dopo la pioggia scesa al mattino, sbalzando dalla moto e cadendo violentemente sulla spalla destra. Ha pagato dazio la scelta di montare - forse ancora troppo presto - le gomme da asciutto su una pista che si stava asciugando progressivamente.

Stordito immediatamente dopo l'incidente e toccatosi la spalla mentre veniva trasportato al centro medico, si era capito immediatamente che la caduta ha lasciato qualche sconquasso fisico addosso al vice-campione del mondo, destando ansia al muretto Ducati.

Come sta Francesco Bagnaia?

Purtroppo le sue condizioni dopo la caduta lasciano ancora tanta incertezza sulla partecipazione alla gara di domenica. Le prime indiscrezioni parlavano di una forte contusione scapolo-omerale, come ha confermato ai microfoni di Sky Sport Davide Tardozzi. Il team manager della Ducati ha affermato infatti che la radiografia a cui è stato sottoposto ha escluso fratture alla spalla destra, ma è stato portato in ospedale per effettuare una TAC a scopo precauzionale. Parole che sembravano tralasciare ottimismo, fin quando sui canali ufficiali della MotoGP non è apparso il seguente comunicato:

Dopo una visita medica, è stato deciso che il pilota #63 Francesco Bagnaia sarà riesaminato domani mattina

Dunque soltanto dopo una visita aggiuntiva nella giornata di domenica, poche ore prima della gara, si saprà ufficialmente se Pecco potrà partecipare alla corsa. Dopo un inizio di stagione ben lontani dalle aspettative, con due quinti posti come miglior piazzamento, in Europa Bagnaia si presentava con la convinzione di trovare il riscatto e il primo podio della stagione. Invece, se verrà dichiarato in condizione per poter scendere in pista, sarà costretto ad una dura rimonta dal fondo della griglia, dato che non aveva ancora realizzato un tempo utile.

