Jarvis: "Rossi ha spinto per cambiare set-up, con Yamaha non è semplice ma risultati sono arrivati"

Domenica trionfale per la Yamaha che ha monopolizzato il podio del GP d’Andalusia 2020, seconda tappa del Mondiale MotoGP andata in scena a Jerez de la Frontera. Fabio Quartararo ha vinto con la Petronas, regolando le due ufficiali di Maverick Vinales e dell’infinito Valentino Rossi. Il Dottore è stato capace di conquistare una spettacolare terza posizione al termine di una gara ben condotta, riuscendo così a tornare in top-3 a distanza di oltre un anno (17 Gran Premi) dall’ultima volta.

Il nove volte Campione del Mondo ha dimostrato di essere in palla a 41 anni suonati e di meritare il massimo supporto dalla scuderia di Iwata. Valentino Rossi ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky che ha dovuto spingere in maniera importante per convincere la Yamaha a cambiare il set-up sulla sua moto dopo il deludente GP di Spagna di settimana scorsa, il centauro di Tavullia ha dovuto insistere per ottenere quello che voleva e per scendere in pista con l’obiettivo di lottare per qualcosa di importante.

Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha, ne ha parlato a Sky Sport MotoGP:

Noi abbiamo quattro piloti, tutti hanno un setting più o meno uguale. Ma Valentino ha sempre avuto problemi con le gomme, dopo l’ultimo weekend ha pensato che doveva cambiare qualcosa perché non trovava feeling. Allora lui ha spinto per cambiare il set-up, lo avevamo già usato nel passato ma ora sono cambiate gomme e moto. Lui ha spinto per cambiare, non è facile farlo perché i giapponesi hanno tanti dati ma lui ha insistito e abbiamo visto i risultati. Perché non è stato fatto prima? Gli ingegneri hanno tanti dati e loro vogliono seguire la loro strada ma è importante sentire e capire il pilota, anche quello è lavoro nel box: capire cosa sente il pilota.

Jarvis non ha nascosto la preoccupazione per il problema al motore di Franco Morbidelli, che arriva sette giorni dopo quello che ha patito sette giorni fa sulla sua moto Valentino Rossi.

Mi dispiace per il ritiro di Morbidelli, sembra che abbia avuto un problema col motore. Noi siamo preoccupati perché abbiamo perso due motori nel primo weekend e uno oggi ma abbiamo comunque fatto due bei weekend di gara. Ora è importante controllare e capire se questo problema è lo stesso che abbiamo già avuto e trovare una soluzione

