Il campione del mondo della Honda Marc Marquez ha ottenuto il via libera dai medici per affrontare il GP di Andalucia in programma domenica 26 luglio (partenza fissata per le ore 14). "Passano le visite mediche" anche Cal Crutchlow e Alex Rins e dunque potranno prendere parte al GP da disputarsi sulla pista di Jerez de la Frontera.

L’otto volte campione iridato della Honda ha ricevuto dunque l’ok da parte dei medici dopo aver svolto una visita di controllo nel centro medico del circuito andaluso, perciò lo vedremo in pista già nel corso di questo fine settimana. Il nativo di Cervera dovrebbe saltare le prime due sessioni di prove libere del venerdì, presentandosi direttamente al via delle FP3 di sabato mattina per testare le sue condizioni e per provare ad evitare il Q1.

Il pilota spagnolo, ritiratosi dalla gara inaugurale per una brutta caduta, si è operato a Barcellona appena due giorni fa per ridurre le tre fratture subite all’omero del braccio destro. L’intervento chirurgico è riuscito alla perfezione e Marquez ha deciso di provare ad anticipare clamorosamente la data del rientro in pista (prevista inizialmente per venerdì 7 agosto a Brno) recandosi quest’oggi a Jerez de la Frontera con il suo aereo privato. Ricevuta l’autorizzazione da Honda e medici, il fuoriclasse iberico proverà dunque a gareggiare con l’obiettivo di limitare il più possibile i danni in classifica generale.





