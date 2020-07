Il Gran Premio di Andalusia di MotoGP è in programma domenica 26 luglio alle ore 14:00 e verrà trasmesso da Sky Sport MotoGP (Canale 208 di Sky), su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e in differita su TV8. Il Live-Streaming sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go e DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti in tempo reale.

Programma GP di Andalusia

GP Andalucía Come sta Marc Marquez? Il braccio fa tanto male, ma per la FP4 ci sarà

Venerdì 24 luglio

-Prove libere 1 ore 09:55

-Prove libere 2 ore 14:10

Sabato 25 luglio

-Prove libere 3 ore 09:55 REPORT

-Qualifiche ore 14:10 - Segui il LIVE

Domenica 26 luglio

-Gara ore 14:00 - Segui il LIVE

GP di Andalusia in tv: la gara sarà trasmessa sia in Pay per View e su DAZN

L’intero weekend del GP di Andalusia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201). La gara sarà trasmessa in streaming sul sito di DAZN e in, differita, sul canale in chiaro TV8 alle 17:00 di domenica.

GP di Andalusia in Live-Streaming

Il GP di Andalusia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet e sul sito di DAZN Italia.

GP di Andalusia: informazioni

Tutte le news della stagione

Data, orario e luogo: domenica 26 luglio ore 14:00 (italiane), Circuito Jerez de la Frontera-Ángel Nieto

