Marc Marquez correrà a Jerez! Via libera della Honda per il GP di Andalucia

Marc Marquez non smette di stupire. A soli due giorni dall’operazione per ridurre la frattura al braccio destro il pilota spagnolo è tornato a Jerez de la Frontera, dove in questo fine settimana correrà il GP di Andalucia. Il campione del mondo in carica sarebbe dovuto tornare alle corse in Repubblica Ceca ma, come sempre, è pronto a lasciare a bocca aperta tutti con un rientro lampo. Ovviamente bisognerà capire cosa ne penseranno i medici che dovranno dargli il via libera per tornare in pista a tempo di record.

I dottori del campionato mondiale MotoGP stanno valutando con attenzione le sue condizioni fisiche in base al protocollo medico specifico per questi casi. Marc Marquez dovrà eseguire alcuni esercizi per verificare la tenuta del braccio e dei muscoli. Nel caso in cui il risultato fosse soddisfacente, il pilota Honda dovrebbe ottenere il permesso per rimettersi in sella già da questo venerdì.

Sarebbe un recupero incredibile, anche in considerazione del fatto che il suo team aveva già lasciato Jerez de la Frontera dopo la caduta nella gara di domenica scorsa, ma sarebbe pronto a tornare immediatamente in Andalucia. Il campione del mondo in carica era stato autore di una prestazione incredibile, recuperando dopo un’escursione nella ghiaia fino al 3° posto, poi la terribile caduta. Questo è accaduto solo quattro giorni fa ma Marc Marquez è già pronto a tornare al suo posto in sella alla sua Honda.





