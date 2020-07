Valentino Rossi: "Se Marc Marquez correrà sarà bello per tutti"

Dal nostro partner OAsport.it

"Marquez? Da fuori è sempre difficile valutare, perché non sai mai cosa succede – ha spiegato Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Sembrava un brutto infortunio e sembrava stesse fuori per tante gare. Se riuscirà a correre sarà bello per tutti. In passato tanti piloti hanno corso poco dopo essersi fatti male. I piloti sono coraggiosi, ma ogni infortunio ha la sua storia"

Valentino Rossi si appresta ad affrontare il GP di Andalusia 2020, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2020 che andrà in scena nel weekend a Jerez de la Frontera. Il Dottore, reduce da un cocente ritiro nel GP di Spagna disputato lo scorso fine settimana sempre su questo tracciato, spera ovviamente di poter fare meglio e di riuscire ad agguantare un risultato interessante, superando tutte le difficoltà riscontrate pochi giorni fa. L’alfiere della Yamaha è intervenuto riguardo alla durata del campionato, forzatamente ridotta a causa della lunga sosta dovuta alla pandemia.

Il parere del centauro di Tavullia è molto chiaro: “Di solito corriamo 19 o 20 gare ma è anche vero che in passato ce n’erano soltanto otto, nove o dieci. Sarà una stagione più breve per gli standard dell’era moderna, ma ci sono abbastanza gare per dire che è un vero Mondiale“. Quest’anno sono in calendario 13 appuntamenti (se ne potrebbero aggiungere altri tre, ne sapremo di più tra pochi giorni): si correrà sicuramente fino a metà novembre, in Italia sono in programma due gare a Misano a metà settembre. Valentino Rossi spera di essere competitivo nella sua ultima stagione con la Yamaha ufficiale, prima di passare al Team Petronas per correre ancora nel 2021 a 42 anni.

