Terzo atto stagionale della MotoGP. I bolidi del motomondiale tornano in Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo, appuntamento che manca in calendario dal 2019. Due anni di stop quindi dovuti alla pandemia, due anni dove è accaduto di tutto in questo sport. Infatti su questa pista l'ultima volta trionfò Marc Marquez. Stavolta il Cabroncito difficilmente ci sarà ed è comunque lontano parente di quello che vinse il suo ultimo campionato in quell'anno. Oggi in testa al mondiale c'è Enea Bastianini, che guida una Ducati che qui potrà fare molto bene. Chi dovrà sfruttare al meglio la moto sono sicuramente Pecco Bagnaia e Jorge Martin, i due veri delusi di quest'inizio di stagione. Obiettivo podio per entrambi. Quartararo e la Yamaha sono invece chiamati a portare a casa il massimo possibile, soprattutto il francese è preoccupato dalla competitività del mezzo sul tracciato argentino. Orari serali dopo quelli mattinieri dell'Indonesia. Qualifiche e gare in diretta su Sky Sport, in differita invece su TV8.