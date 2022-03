Oggi non ho voglia di sorridere ma troveremo il modo di farlo di nuovo. Sempre con forza”. A due giorni esatti dall’annuncio del nuovo stop Marc Marquez attraverso i propri account social è tornato a postare una foto: senza occhiali scuri a coprire gli occhi ma con un’aria seria come non può essere altrimenti, visto l’ennesimo contrattempo di natura fisica che ”. A due giorni esatti dall’annuncio del nuovo stop causa diplopia attraverso i propri account social è tornato a postare una foto: senza occhiali scuri a coprire gli occhi ma con un’aria seria come non può essere altrimenti, visto l’ennesimo contrattempo di natura fisica che lo ha obbligato a uno stop a tempo indefinito e che inevitabilmente complica, un‘annata in cui il Cabroncito sperava di essere uno dei contendenti più credibili per il titolo mondiale. Ma per quante settimane resterà a riposo l’otto volte campione del mondo ed asso della Honda? E quando potremo rivederlo in pista?

Difficile dirlo con certezza, visto che si parla di nervi ottici e che la materia è altamente delicata, l’unica cosa confortante è che la diplopia che ha colpito Marquez, dopo lo spaventoso highside rimediato domenica nel warm-up del GP di Indonesia, appare meno grave rispetto a quella che lo stesso pilota spagnolo ha dovuto affrontare nello scorso mese di novembre. Ad oggi sappiamo che, come già successo lo scorso inverno, l’oculista che segue Marquez, Bernat Sanchez Dalmau, ha optato per una terapia conservativa e che prossima settimana Marc si sottoporrà ad una visita in cui si conosceranno meglio i tempi di recupero.

MotoGP Marquez e il ritorno della diplopia: che cos'è e come si cura? 22/03/2022 A 15:22

A provare a stimare però il periodo di riposo ci ha provato Javier Coloma, specialista in oftalmologia e chirurgia orbitale dell’Hospital La Esparanza di Santiago di Compostela, che ha sottolineato come il nervo sia ormai danneggiato e come la carriera con nuovi incidenti e cadute potrebbe finire per avere frequenti problemi di diplopia che potrebbero anche pregiudicarne il proseguo della sua carriera. “Sono ottimista sulla sua guarigione e credo che al massimo in due mesi sarà possibile rivederlo in pista – ha spiegato lo specialista a Cadena Ser - ha superato questo problema due volte e il trattamento è conservativo. Bisogna aspettare un po' per vedere l'entità della diplopia. Se ne è accorto solo molto dopo l'incidente, il che ci fa pensare che, come recita anche il comunicato, il problema non sia così marcato. Tuttavia la storia ci sta dimostrando che il nervo è danneggiato. Nonostante abbia recuperato la vista, il recupero non è mai stato completo. Ogni volta che c'è un trauma o un'infiammazione, potrà accadere di nuovo e questo indubbiamente potrebbe mettere in pericolo la carriera di Marquez perché con la vista doppia non si può guidare. A maggior ragione a quei livelli”.

I GP che potrebbe saltare Marquez nel caso di un forfait di almeno due mesi: rientro in Catalogna a inizio giugno?

3. GP Argentina (Termas de Rio Hondo) 3 aprile 4. GP delle Americhe (Austin) 10 aprile 5. GP Portogallo (Portimao) 24 aprile 6. GP Spagna (Jerez) 1 maggio 7. GP Francia (Le Mans) 15 maggio 8. GP Italia (Mugello) 29 maggio

Anche Ángel Ruiz Cotorro, medico di Rafa Nadal e che in tempi recenti ha iniziato a lavorare con Marquez sottolinea, sempre ai microfoni di Cadena Ser, che come l’unica strada per ora siano la pazienza e il riposo: “I nervi funzionano in modo molto capriccioso. L’unica cosa che sappiamo è che si tratta di un problema meno serio rispetto a quello del novembre scorso. Vedremo come si evolverà, ma i nervi vanno trattati con cautela e la chiave è il riposo”.

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

