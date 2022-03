Si fa la storia. Il thailandese Somkiat Chantra vince il Gran Premio di Indonesia, secondo atto del mondiale 2022 della Moto2. Primo thailandese nella storia ad andare a podio e a vincere nel motomondiale. Un successo a dir poco sorprendente. Ma attenzione, non arriva al termine di una gara pazza o sui generis, è proprio una vittoria netta, dominata dal primo all'ultimo giro.

Gara che dura nove giri in meno del previsto, complice il grandissimo caldo che rende l'asfalto rovente e per la sicurezza delle gomme e dei piloti, la direzione gara decide di portare la durata della corsa a due terzi. Dalla seconda fila Chantra parte a bomba e a suon di giri veloci semina la concorrenza, vincendo in solitaria con una vita di vantaggio su tutti.

Si interrompe la striscia di quattro vittorie di file dell'Italia nel motomondiale. Incredibile che sia stato un thailandese a mettere fine a questa stricia, ma è bello così. Italia battuta, ma comunque seconda. Dopo il successo in Qatar, Celestino Vietti si conferma ad altissimi livelli ed è secondo, distante però dal leader. Bene così per Cele e la VR46, saldamente in testa al mondiale. Chiude il podio Aron Canet, che batte uno spento Lowes quarto. In top ten anche Tony Arbolino, ottavo al traguardo davanti a Pedro Acosta.

Un mondiale della Moto2 alquanto strano. Al momento Celestino Vietti sembra un gradino sopra tutti, velocissimo ma anche solido. Speriamo possa andare avanti con questo passo anche in Argentina tra due settimane.

L'ordine d'arrivo

La cronaca in cinque momenti

- Partenza incredibile di Chantra che va in testa, poi Lowes, Dixon, Simone Corsi e Celestino Vietti. C'è qualche goccia di pioggia che spaventano un po' i piloti, mentre alcuni ne approfittano per guadagnare qualche metro. Chantra, Lowes e Dixon provano subito ad andarsene, mentre dietro Corsi e Vietti un po' si ostacolano, con Canet che ne approfitta e va quarto. Settimo Pedro Acosta che però deve scontare un long lap. Poi Augusto Fernandez, Arbolino e Arenas.

- Dixon e Canet passano Lowes, ma Jake qualche curva dopo scivola ed è fuori gara. Davanti Chantra ha un ritmo insostenibile per gli altri, mentre dietro anche Corsi purtroppo finisce a terra. Secondo è Canet, poi Lowes e Vietti. Quinto il buon Arbolino ma molto più staccato.

- E' Celestino l'uomo più veloce in pista. L'Italiano passa Lowes e Canet, andando all'inseguimento del sorprendente Chantra. Aldeguer ottimo quinto, poi Arbolino, Augusto Fernandez, Arena, Ogura e Acosta decimo.

- Vietti va forte, ma Chantra ancora di più. Il thailandese semplicemente ne ha di più degli altri e prosegue in solitaria. Celestino comunque ottimo secondo, poi Canet e Lowes quarto un po' deludente. Bravo quinto Aldeguer, poi Augusto Fernandez e Arbolino.

- Negli ultimi giri davanti succede bene poco. Chantra domina e stravince davanti a Vietti e Canet. Quarto Lowes molto staccato. Il gruppo degli inseguitori è vinto da Fernandez, poi Ogura, Aldeguer, Arbolino, Acosta e Arenas decimo.

La statistica chiave

Somkiat Chantra è il primo thailandese della storia ad andare a podio e vincere nel motomondiale.

La dichiarazione

Celestino VIETTI: "Sono molto contento. E' stato un weekend difficile per il meteo e per la pista nuova. Il team ha fatto un ottimo lavoro. Oggi è stata una gara difficile, soprattutto per il caldo, ma l'abbiamo gestita bene".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Somkiat CHANTRA: Semplicemente incredibile. Aveva fatto bene nelle qualifiche, ma una gara del genere era impronosticabile. Un passo assurdo, fatto di giri record uno dopo l'altro. Primo podio e prima vittoria in carriera, assolutamente meritata.

Il peggiore

Augusto FERNANDEZ: Pilota molto forte e veloce, ma con quella moto e in quel team deve lottare per la vittoria. Invece tra Qatar e qui non va neanche vicino al podio. Oggi è solo sesto, lontano una vita dai primi.

