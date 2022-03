Superba prestazione di Miguel Oliveira che trionfa nel Gran Premio di Indonesia, secondo atto del mondiale 2022 della MotoGP. L'alfiere della KTM trionfa in solitaria sotto l'acqua davanti a Fabio Quartararo e Johann Zarco . Super gara del portoghese, bene El Diablo, per la prima volta competitivo sotto l'acqua. Bastianini non ripete l'exploit del Qatar e chiude fuori dalla top ten, ma almeno rimane leader del mondiale. Malissimo invece Bagnaia, solo 15mo al traguardo. Diamo ora i voti ai protagonisti della gara sul tracciato di Mandalika.

Le pagelle del Gran Premio

Miguel OLIVEIRA Voto 10: Cosa dire di questo pilota? Sicuramente è un grande talento e molto sottovalutato. Poi è bravissimo a sfruttare le occasioni quando capitano. Era accaduto nel passato e anche oggi. Sotto l'acqua non ha rivali e stravince in lunge e in largo.

Fabio QUARTARARO Voto 9: Se Oliveira ha fatto grandi cose, ma era ipotizzabile guardando le condizioni, il podio del Diablo è sorprendente, ancora di più per come è arrivato. Il francese parte bene dalla pole, ma in breve cala e perde il podio. Ci si aspettava una discesa in classifica di Fabietto, che invece da metà gara in poi cambia marcia, rimonta e conquista un podio che gli ridà il sorriso, ma soprattutto punti fondamentali nella generale. Primo podio della sua carriera sotto l'acqua, speriamo abbia sfatato il mito di pilota non competitivo sotto la pioggia.

Johann ZARCO Voto 8 e mezzo: Fatica un minimo a prendere il feeling con queste condizioni, ma nel momento in cui lo trova diventa un fulmine. Prende Miller, ma nel mentre si fa passare da Quartararo. Chiude comunque terzo, miglior Ducati al traguardo. Come lo scorso anno, Zarco è super anche in questo inizio di 2022. L'obiettivo è rimanere costanti tutta la stagione.

Jack MILLER Voto 6: E' difficile analizzare la gara di Miller. Jack parte bene, ma deve arrendersi allo strapotere di Oliveira. Nonostante le condizioni amiche l'australiano fatica e perde il podio, facendosi passare dai due francesi arrembanti. Ci si aspettava di più da lui sotto l'acqua.

SUZUKI Voto 6 e mezzo: Bene ma non benissimo. La prestazione è solida da parte di entrambi i piloti, ma mai in lotta per qualcosa di grosso, sia sull'asciutto a Losail che sil bagnato a Mandalika. Una moto competitiva, migliore rispetto a quella dello scorso anno. Ma al momento Rins e Mir non riescono a portarla almeno a podio.

Franco MORBIDELLI Voto 6 e mezzo: Settimo posto utile più per il morale. Dopo il disastro di sabato, chiuso con caduta e penalità, è autore di una corsa costante anche se lontano dai primi. Da qui bisogna ripartire.

Il podio del GP di Indonesia di MotoGP - Mondiale 2022 Credit Foto Getty Images

Brad BINDER Voto 5 e mezzo: L'ultima volta sotto l'acqua aveva vinto con le slick in Austria. Stavolta non porta a casa il grande risultato, che però conquista il compagno di box. Corsa quindi negativa, ha però il merito di battere all'arrivo il gruppone in lotta per l'ottavo posto.

Enea BASTIANINI Voto 5: Forse non è ancora a posto sotto l'acqua, o forse ci siamo abituati troppo bene. Passo indietro per la Bestia rispetto al trionfo di Losail, fuori dalla top ten e battuto anche dal sorprendente Darryn Binder. Almeno rimane in testa al mondiale per altre due settimane.

HONDA Voto 4 e mezzo: Disastro. La squadra giapponese si ritrova ancora una volta senza Marquez, Disastro. La squadra giapponese si ritrova ancora una volta senza Marquez, caduto nel warm up e unfit to race , e con tutti gli altri fuori dalla top ten al termine di un weekend negativissimo. Semplicemente i piloti della Honda faticavano a stare in pista sul tracciato indonesiano. Pol almeno ci prova, ma alla fine arriva fuori dalla top ten. Per gli altri il nulla cosmico.

Maverick VINALES Voto 4 e mezzo: Rider di straordinario talento, ma alle volte sembra di essere di fronte a un ex pilota, quello che non ha più gli occhi della tigre e la voglia di combattere. In queste condizioni l'Aprilia non brilla, la prestazione di Aleix lo dimostra. Certo che vederlo naufragare nelle retrovie, senza mordente, mette veramente tristezza.

Francesco BAGNAIA Voto 4: Non certo l'inizio di stagione sognato. Dopo il pessimo Qatar, arriva la disastrosa Indonesia. Sicuramente la pioggia lo ha messo in difficoltà, ma può e soprattutto deve fare meglio. Sbagliare di meno e concretizzare di più. Solo così si può pensare di vincere il mondiale.

