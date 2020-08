Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi non è riuscito a brillare nelle qualifiche del GP d’Austria, quarta tappa del Mondiale, con il Dottore che ha faticato tantissimo sul giro secco e si è dovuto accontentare di un deludente 12° posto. Servirà una rimonta stellare dalla quarta fila per cercare di battagliare per le posizioni di vertice... Il passo gara del 9 volte Campione del Mondo sembra abbastanza buono, ma dovrà operare una serie di sorpassi per provare a lottare per il podio.

Questa è una pista dove il motore conta tanto perché ci sono tante accelerazioni e la media è molto alta. Quindi è strano vedere le Yamaha così avanti. Io penso che Viñales e Quartararo siano stati molto bravi nel giro secco e come passo c’è qualcuno tipo Espargaro, Dovizioso o anche le Suzuki che mi sembrano messi meglio. Anche io come passo vado bene. Domani poi con il tempo può succedere di tutto perché le previsioni sono molto instabili e quindi bisognerà aspettare fino alle due

Gara sul bagnato?

Non lo so. È da molto che non facciamo una gara sul bagnato. Si è visto questa mattina, in quei pochi giri che abbiamo fatto, che vanno comunque tutti molto forte. Può succedere di tutto. Per quanto riguarda l’asciutto bisogna provare a partire bene e a venire su. Sarà una gara difficile perché sono 12°. Però ho un buon passo, quindi ci proviamo

E sulla decisione di Dovizioso di non rinnovare con la Ducati...

Non me l’aspettavo. Pensavo che alla fine, magari dopo aver fatto un braccio di ferro, trovassero un accordo. Sarà curioso vedere cosa farà Dovi l’anno prossimo e chi prenderà la Ducati ufficiale, perché questo movimento produce un sacco di cambiamenti a cascata. Per chi va in Ducati ufficiale, per chi va in Pramac. Sarà interessante vedere il mercato

