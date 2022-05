Un grande Francesco Bagnaia al Mugello. Il pilota piemontese della Ducati ha vinto il GP d’Italia , round del Mondiale 2022 di MotoGP. Pecco ha impresso il proprio marchio, riscattando la caduta di Le Mans (Francia), a precedere di 0.635 il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e di 1.983 lo spagnolo Aleix Espargaró (Aprilia).

“Incredibile. Ringrazio tutti per il lavoro svolto. Siamo stati forti anche settimana scorsa, ma poi abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Sono felicissimo di aver vinto a casa davanti a nostri tifosi, è una sensazione bellissima“, le parole a caldo del centauro nostrano". Ai microfoni di Sky Sport, ha aggiunto: “Ieri ero riuscito a fare 1:47.0, oggi il grip era meno forse per la pioggia di stamane. Era veramente difficile, non volevo arrivare con Quartararo vicino. La cosa migliore è stata quella di prendere subito un margine. Ho trovato buoni riferimenti in frenata, l’unica incognita era il vento. Ero comunque consapevole di fare una bella gara e dopo Le Mans volevo questo risultato. Noi ci siamo per vincere“.

Quartararo: "La migliore gara della carriera. Non avevo nulla da perdere"

Fabio Quartararo ha espresso la propria soddisfazione al termine del Gran Premio: “La migliore gara di tutta la mia carriera. Ho fatto un’ottima partenza, la migliore. Ho fatto dei sorpassi, poi sono stato superato, poi perdevo il posteriore, avevo le Ducati davanti, ma ce l’ho fatta. Prima della gara mi sono detto che non avevo nulla da perdere, sapevo che il passo non era sconvolgente, abbiamo fatto delle modifiche e sono state giuste. Oggi in Francia è la festa della mamma e la voglio salutare, ci vediamo stasera“.

