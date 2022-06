Warm-up asciutto ad Assen, svegliatasi persino con un timido Sole. Sarà così anche nel pomeriggio? Oppure il volubile meteo olandese ci regalerà l’ennesimo ribaltamento in vista della gara prevista per le ore 14.00? Lo scopriremo nelle prossime ore. Di certo c’è che stamattina l’ultima sessione prima del Dutch Tourist Trophy si è disputata in condizioni ortodosse.

I piloti hanno orientato il lavoro soprattutto verso la scelta della mescola da usare, fatto che non si annuncia scontato. Nella notte ha nuovamente piovuto, quindi l’acqua ha lavato via la gomma depositatasi nella giornata di ieri. Vero che l’asfalto di Assen concede molto grip, ma l’usura potrebbe rivelarsi leggermente più elevata del previsto (sempre che si corra sull’asciutto, sia chiaro). Al riguardo i centauri si sono in gran parte divisi tra la combinazione soft all’anteriore – hard al posteriore, con la quale hanno girato i due favoriti Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, e l’accoppiata di due morbide, preferita tra gli altri da Jack Miller e dai Pramac. Viñales e Alex Marquez sono stati gli unici a testare una media all’anteriore.

Per la cronaca, Aprilia in grande spolvero, ma va rimarcato come i piloti della Casa di Noale abbiano montato gomme nuove al posteriore, a differenza di tanti altri che hanno preferito utilizzare pneumatici usati, compreso Fabio Quartararo, il quale è comunque secondo preso a sandwich tra Aleix Espargarò e Maverick Viñales. Seguono, nella classifica dei tempi, ben 7 Ducati!

MOTOGP, WARM-UP ASSEN

1. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

2. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

3. VIÑALES Maverick (Aprilia)

4. MARTIN Jorge (Ducati)

5. MARINI Luca (Ducati)

6. MILLER Jack (Ducati)

7. BEZZECCHI Marco (Ducati)

8. BAGNAIA Francesco (Ducati)

9. BASTIANINI Enea (Ducati)

10. ZARCO Johann (Ducati)

11. MIR Joan (Suzuki)

12. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

13. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

14. RINS Alex (Suzuki)

15. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

16. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

17. MARQUEZ Alex (Honda)

18. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

19. BINDER Brad (Ktm)

20. GARDNER Remy (Ktm)

21. SAVADORI Lorenzo (Aprilia)

22. BRADL Stefan (Honda)

23. FERNANDEZ Raul (Ktm)

24. BINDER Darryn (Yamaha)

