Giornata da ricordare per Ducati, Aprilia e per il motociclismo italiano. Pecco Bagnaia trionfa ad Assen per la prima volta in carriera davanti a Marco Bezzecchi, per la doppietta della casa di Borgo Panigale in Olanda. Terzo posto per Maverick Vinales davanti ad Aleix Espargaro, autore di una clamorosa rimonta dalle retrovie, dopo essere stato coinvolto nel crash con Fabio Quartararo. Passo indietro del Diablo, al primo vero errore stagionale. Diamo ora i voti ai protagonisti del Gran Premio.

Le pagelle

Francesco BAGNAIA Voto 10 e Lode: Bene così. Stavolta è Quartararo a chiamarsi indietro e così amministra senza grande fatica una vittoria decisiva per il morale dopo due brutti zeri consecutivi. E poi vincere ad Assen è sempre bellissimo. Dopo due zero di fila il torinese si riscatta e conquista un fantastico trionfo, ottimizzando finalmente alla grande ciò che si vede in qualifica.

Gran Premio d'Olanda Sbaglia Quartararo, Bagnaia domina davanti a Bezzecchi e Viñales 4 ORE FA

Marco BEZZECCHI Voto 9: Primo podio in carriera in MotoGP, ad Assen. Un sogno incredibile, un risultato straordinario che lo premia dopo un bell'inizio di stagione. Sfrutta al meglio una grande Ducati per chiudere saldamente secondo. Veramente tanta roba. Bravo Bez.

Maverick VINALES Voto 8: Finalmente Top Gun! Dopo un anno lo spagnolo ritorna sul podio, in una delle giornate più gloriose della storia della Aprilia, che non vince ma dimostra al mondo intero di avere una moto spaziale e, finalmente, una squadra competitiva con entrambi i piloti super veloci.

Aleix ESPARGARO Voto 10: Pecco vince, la gara di Aleix però non è da meno. Una rimonta epica che ricorda il Marquez o il Valentino Rossi dei bei tempi. Da fuori dalla zona punti rimonta a suon di sorpassi, conquistando un quarto posto che sa di vittoria, con un sorpasso all'ultima curva che entra di diritto nella storia di questo sport. Non arriva sul podio ma forse questo risultato vale ancora di più. Purtroppo guadagna pochi punti su Quartararo.

Brad BINDER Voto 7: Quinto posto finale, chiuso anche davanti a Miller che sembrava averne di più. Prima moto non italiana al traguardo. Ottimo risultato per lui, il migliore delle ultime settimane.

Joan MIR Voto 6: Gara strana. Addirittura prima della partenza è coinvolto in vari contatti, tra cui quello con Luca Marini. Parte male e si ritrova nelle retrovie. Poi però recupera e chiude con una onesta ottava piazza.

Johann ZARCO Voto 4 e mezzo: Dalla seconda fila a fuori dalla top ten in poche tornate. Con le prime gocce di pioggia si spegne finisce tristemente 13mo. Molto male.

YAMAHA Voto 4: La delusa numero uno è la Yamaha che ad Assen, pista che gli ha regalato tantissimi trionfi, stavolta sprofonda. Fuori Quartararo, Morbidelli e Darryn Binder, mentre Dovizioso è 16mo. Non certo un bel modo per andare in vacanza.

Fabio QUARTARARO Voto 4: E' successo l'incredibile. Errore strano, fuori luogo del francese, che poteva sorpassare Aleix molti giri dopo. Invece lo attacca alla disperata, sbaglia e coinvolge anche il rivale. Stavolta l'ha fatta grossa. Ritorna in pista e si ritrova violentemente sull'asfalto dopo un brutto highside. Giornata da dimenticare.

