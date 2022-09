Tatsuki Suzuki ha stabilito la pole-position per il Gran Premio del Giappone, 16mo appuntamento del ha stabilito la pole-position per il Gran Premio del Giappone, 16mo appuntamento del Motomondiale 2022 . Il padrone di casa ha conquistato la prima casella dello schieramento con il tempo di 2.11.246, abile a precedere Scott Odgen e Sergio Garcia, rispettivamente a +322 millesimi ed a +542 milessimi.

La prima sessione di qualifiche in Giappone dopo due anni d’assenza si è aperta con il giro veloce da parte del britannico Scott Odgen ( VisionTrack Racing Team), perfetto a chiudere con oltre tre decimi di margine su Carlos Tatay (CFMoto Racing Prüstel GP), Sergio Garcia (Aspar) e Lorenzo Fellon (SIC58). Gli spagnoli, l’inglese ed il francese si sono contesi la pole-position in una Q2 oltremodo interessante, caratterizzata da un meteo molto imprevedibile. Odgen e Garcia hanno sfruttato al meglio il feeling acquisito nella Q1 per confermarsi nella seguente sessione inserendosi in prima fila davanti al giapponese Ayumu Sasaki (Max Racing) e a Dennis Foggia (Leopard).

Andrea Migno (Snipers) ed a Riccardo Rossi (SIC58). Il turco Deniz Oncu segue il terzetto italiano precedendo l’iberico Izan Guevara (Aspar), leader del Mondiale che ha avuto una discussione negli ultimi minuti con il compagno di box Garcia nel quarto tratto di pista. 10° posto, invece, per Jaume Masià (KTM), pronto domani a risalire la graduatoria. Appuntamento a domani con il warm-up, previsto per le 3.00 (orario italiano). La gara, invece, scatterà alle 5.00 e come sempre precederà il 16mo appuntamento della Moto2 e della Il nostro connazionale ha stupito tutti sul bagnato, perfetto ad agguantare la seconda fila del gruppo davanti ad(Snipers) ed a(SIC58). Il turco Deniz Oncu segue il terzetto italiano precedendo l’iberico Izan Guevara (Aspar), leader del Mondiale che ha avuto una discussione negli ultimi minuti con il compagno di box Garcia nel quarto tratto di pista. 10° posto, invece, per Jaume Masià (KTM), pronto domani a risalire la graduatoria. Appuntamento a domani con il warm-up, previsto per le 3.00 (orario italiano). La gara, invece, scatterà alle 5.00 e come sempre precederà il 16mo appuntamento della Moto2 e della MotoGP

RISULTATO QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTO3

1 T. SUZUKI 2:11.246 2 S. OGDEN +0.322 3 S. GARCIA +0.542 4 A. SASAKI +0.696 5 D. FOGGIA +0.769 6 A. MIGNO +0.792 7 R. ROSSI +0.874 8 D. ÖNCÜ +0.878 9 I. GUEVARA +0.909 10 J. MASIA +0.983

