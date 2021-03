Franco Morbidelli, protagonista assoluto di una FP1 davvero impressionante in termini di ritmo alla guida della Yamaha Petronas. L’italo-brasiliano ha chiuso davanti a tutti il turno in 1’54″921, un crono decisamente competitivo ottenuto peraltro con una coppia di gomme hard usate, mentre gli altri top rider hanno montato pneumatici nuovi negli ultimi minuti per il time-attack. La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2021 è andata in archivio a Losail con il miglior tempo di un fantastico, protagonista assoluto di una FP1 davvero impressionante in termini di ritmo alla guida della Yamaha Petronas. L’italo-brasiliano ha chiuso davanti a tutti il turno in 1’54″921,, mentre gli altri top rider hanno montato pneumatici nuovi negli ultimi minuti per il time-attack.

Seconda piazza per la rivelazione dei test, Aprilia, con un ottimo Aleix Espargarò che si conferma in grande spolvero soprattutto sul giro secco in Qatar con la nuova moto della casa di Noale. Lo spagnolo si è attestato a 125 millesimi da Morbidelli, precedendo di un soffio la Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller. Il nativo di Townsville, autore di una scivolata senza particolari conseguenze in curva 4 (come Zarco), ha ritrovato subito un buon feeling con la GP21 balzando in terza posizione assoluta grazie a un time-attack di alto livello.

Rossi nella top 10 alla prima uscita con Petronas

Quarto posto per la migliore Yamaha ufficiale, quella del francese Fabio Quartararo, con un gap di 292 millesimi dalla vetta, mentre la seconda fila virtuale è stata completata dalla Suzuki del campione in carica Joan Mir e dall’altra M1 Factory guidata da Maverick Viñales. Distacchi inferiori ai cinque decimi da Franco Morbidelli per i primi nove in classifica, con Valentino Rossi in coda a questo gruppo pagando 498 millesimi dal compagno di squadra.

Buon avvio di weekend anche per Francesco “Pecco” Bagnaia, ottavo con la Ducati Factory a 0.444 dalla vetta in attesa di spingere al massimo dalla FP2 sul giro secco per strappare il pass per il Q2. Decima posizione a otto decimi di gap dal leader per la migliore KTM, di Miguel Oliveira, a conferma delle difficoltà della casa austriaca sul tracciato qatariota. 17° Luca Marini, capace di precedere gli altri rookie Enea Bastianini (18°) e Jorge Martin (20°).

