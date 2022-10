Innanzitutto vorrei dire che ho fatto la partenza migliore della mia vita, è stata assolutamente perfetta. Poi ho preso dei rischi per essere davanti alla prima curva. Restare dietro a Martin era troppo difficile per la mia gomma posteriore, la stavo stressando troppo, quindi ho deciso di abbassare un po’ il ritmo prima della sua caduta“, le prime parole a caldo del leader iridato dopo la gara. Oggi abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro per il campionato, questa è la settima vittoria della mia stagione e penso che possiamo essere davvero contenti. Dobbiamo essere contenti perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare: vincere. Comunque non è stato facile perché Enea andava davvero forte come sempre, lui riesce a fare la differenza nella seconda parte di gara nelle curve veloci, mentre io ero più veloce in trazione dalle curve lente. Questo mi ha aiutato nel sorpasso e anche nella resistenza finale - prosegue Pecco ai microfoni di Sky Sport - Ieri sapevo che avrei dovuto attaccare fin da subito ed è questo che mi ha permesso di essere così davanti alla fine. Non era scontato perché nei primi giri avevo un po’ lo spettro di un eventuale errore e stavo per commetterne uno quando ero vicinissimo ad Enea in curva 7. Forse è una delle vittorie più belle e significative di tutte per me. Siamo a +23 su Fabio, che è andato forte per tutto il weekend. Ci siamo meritati di essere primo e secondo in campionato“.

"Mi sento benissimo, era un po’ che non salivo sul podio. Ho dato il massimo, non potevo fare di meglio, sono fiero e orgoglioso di quanto fatto in gara; loro (Bagnaia e Bastianini, ndr) hanno fatto una buona gara, ma posso dire di averla fatta anch’io. So di aver guidato davvero bene, credo sia stata tra le migliori gare della stagione; soprattutto nei primi giri andavo davvero forte, sono contento. Abbiamo dato tutto per arrivare a giocarcela a Valencia e ci siamo riusciti. Ho visto subito che Pecco, con una grande partenza, era nelle primissime posizioni: ho capito che se avessi voluto avere qualche chance, avrei dovuto fare un primo giro spettacolare e così è stato, abbiamo entrambi guadagnato tante posizioni. Martedì farò la radiografia al dito per vedere com’è la situazione. In alcune curve avevo problemi di stabilità, in altre invece riuscivo ad andare al limite; in Australia la strategia non è stata buona, non possiamo pensare di poter gestire le gomme, tant’è che oggi è stato un continuo time attack".

