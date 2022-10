La gara del Gran Premio della Malesia 2022 di MotoGP si è chiusa con una doppietta della Ducati, grazie alla vittoria di Francesco Bagnaia e il secondo posto di Enea Bastianini: i due piloti, che saranno compagni di squadra a partire dal prossimo anno , hanno dato vita a un sano duello, sportivo, con manovre corrette e soprattutto senza l'interferenza dei team anche se nel corso del 12° giro - quando la 'Bestia' aveva guadagnato la testa della corsa scavalcando con un sorpasso la Desmosedici di Pecco - una tabella esposta dal muretto al pilota romagnolo da parte degli uomini del suo team, ha fatto pensare a un ordine di scuderia. Uno scenario però smentito in maniera categorica da Davide Tardozzi (team manager della squadra Ducati ufficiale) nel post gara. Bagnaia e Bastianini hanno gareggiato liberamente, duellando senza tener conto di alcuna decisione della squadra e mostrando grande maturità nella gestione del tutto. I sorpassi tra i due sono figli, semplicemente, di quel determinato momento della gara, che ha prima sorriso a Bastianini (che in scia di Pecco ne aveva di più) e poi, fino alla fine, a Bagnaia.

"Noi continuiamo a dire ai piloti Ducati di non fare sorpassi azzardati, anche perché oggi Quartararo ha fatto una gare da campione; quando hai un pilota dietro che sta rimontando lo devi sapere - ha dichiarato nel suo intervento post gara a Sky Sport - Non c’è stato alcun ordine di squadra: la chiave per togliere ogni dubbio è che Enea si sta giocando il terzo posto del Mondiale con Aleix Espargaró e ha bisogno di punti. Enea ne aveva di più e ha passato Pecco, andando avanti tre giri, ma poi ha rallentato. Basta guardare i tempi che faceva. Poi quando è tornato dietro ha fatto 2″00.6, e non più i 2″01 di quando era in testa. Se ne hai fai 2″00.6 anche quando sei in testa. Enea ha fatto una grandissima gara e sarà un contendente per il titolo nel 2023. Però smettiamo di dire che tarocchiamo. Quello che noi diciamo ai piloti è di non fare cose azzardate. Bisognerebbe cominciare a credere a quel che dicono i piloti e bisognerebbe vedere i tempi, dato che Enea era più lento quando era davanti".

Anche Enea Bastianini, ha rigettato le malelingue, spiegando come Bagnaia avesse più trazione e nonostante i tentativi assestati la moto di Pecco fosse più a posto nel inale rispetto alla sua.

"Se ho protetto Pecco? No no, io ho provato a vincere fino alla bandiera a scacchi. Le ho tentate tutte, ma proprio non ce la facevo. Lui aveva più trazione e mi scappava via. La mia moto era perfetta in frenata, ma non sono stato in grado di fare di più. Penso che abbiamo messo in scena una bella battaglia, bene così. Non è stata una gara facile nel complesso. La mia strategia era stare un po’ attento nei primi giri e vedere cosa succedeva, poi Jorge Martin che era in fuga è caduto e allora mi sono detto di provare a fare un po’ di ritmo. Ho passato Pecco poi ho visto che qualcosa non andava, non avevo trazione forse anche per le temperature più basse, e mi ha ripassato. Durante gli ultimi giri ho provato ad attaccarlo il più possibile, ma non riuscivo a spingere a dovere in uscita di curva. Ovviamente sono stato attento e non ho voluto piazzare attacchi rischiosi".

