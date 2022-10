Pecco Bagnaia vince il Gran Premio della Malesia e si avvicina ad ampie falcate al suo primo titolo mondiale nella classe regina ( qui le combinazioni ). Super gara di Pecco, pazzesca prestazione di Quartararo che, con una moto in grande difficoltà e con un dito rotto, tiene aperto il campionato chiudendo terzo dietro al combattivo Enea Bastianini. Buon quarto posto di Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro alza bandiera bianca nel mondiale ed è solo 11mo. Di seguito i voti ai protagonisti della corsa.

Francesco BAGNAIA (Pilota Ducati, 1° classificato) Voto 9: Prosegue nel suo strabiliante momento di forma. Settima vittoria stagionale, arrivata dopo una partenza d'antologia. Da notare che Enea Bastianini non gli regala assolutamente nulla, per cui è gara vera tra i due. La Bestia gli crea tanti grattacapi ma lui rispedisce al mittente tutti gli attacchi, vincendo davanti al futuro compagno di squadra. Sperava che questo risultato valesse il mondiale, invece non accade, ma poco cambia. A Valencia sarà grande spettacolo: Prosegue nel suo strabiliante momento di forma. Settima vittoria stagionale, arrivata dopo una partenza d'antologia. Da notare che Enea Bastianini non gli regala assolutamente nulla, per cui è gara vera tra i due. La Bestia gli crea tanti grattacapi ma lui rispedisce al mittente tutti gli attacchi, vincendo davanti al futuro compagno di squadra. Sperava che questo risultato valesse il mondiale, invece non accade, ma poco cambia. A Valencia sarà grande spettacolo: a Pecco basterà arriva 14mo per essere il nuovo campione del mondo della MotoGP, riportando l'Italia sul gradino più alto del podio dai tempi di Rossi nel 2009 e la Ducati vincente da Stoner 2007. Il sogno è lì, sempre più vicino.

Ad

Gran Premio della Malesia 🏍 Bagnaia trionfa a Sepang ed ipoteca il Mondiale, Quartararo 3° 3 ORE FA

Enea BASTIANINI (Pilota Ducati Gresini, 2° classificato) Voto 8,5: Ennesimo podio di una stagione estremamente solida e costante. Da subito si capisce che non fa nessun gioco di squadra nei confronti di Pecco ed è gara vera. Attacca e passa Bagnaia, ma in confronto alle altre volte non riesce a fare la differenza nella seconda parte, ma addirittura addormenta la corsa. Nel finale ci prova ma Bagnaia ne ha di più e quindi giustamente trionfa. Comunque questa seconda piazza è preziosa per lui dato che si ritrova nella generale a un solo punto da Aleix al terzo posto.

Fabio QUARTARARO (Pilota Yamaha, 3° classificato) Voto 10: Pecco vince e merita gli elogi, ma la gara di Quartararo è pazzesca. Arrivare così vicino alle Ducati vincitrici su questa moto, su questa pista e con un dito rotto, è qualcosa da supereroi. Tiene aperto il mondiale e questo era l'obiettivo, anche se ora è ancora più dura. Ma lui naturalmente non si arrenderà mai. Un campione stratosferico, un fenomeno assoluto di questo sport.

Marco BEZZECCHI (Pilota Ducati VR46, 4° classificato) Voto 8: Ancora una volta una grande gara del Bez. Un punto in meno per la partenza tutt'altro che felice, per il resto è assolutamente perfetto. Fa sognare tutti nella sua rimonta su Quartararo, ma chiede troppo alla gomma posteriore e nel finale deve alzare bandiera bianca.

Alex RINS (Pilota Suzuki, 5° classificato) Voto 7: Bene ma non benissimo. Dopo la stratosferica prestazione di Phillip Island, si conferma ad alti livelli con una quinta piazza finale, distante però una decina di secondi dai primi.

Jack MILLER (Pilota Ducati, 6° classificato) Voto 6: Dalla 14ma piazza risale anche lui chiudendo sesto. Paga la pessima qualifica di ieri, poteva essere molto più in alto in classifica.

Marc MARQUEZ Voto 6,5 (Pilota Honda Repsol, 7° classificato): Dopo : Dopo la qualifica lo aveva detto di essere in grande difficoltà e di stare in prima fila senza sapere come. In gara parte bene ma pian piano cala, chiudendo comunque con una dignitosissima settima posizione, con le altre Honda ai margini dalla zona punti.

Franco MORBIDELLI (Pilota Yamaha, 11° classificato) Voto 7: Senza dubbio la migliore gara della stagione per Frenkie, che con due long lap penalty sfiora la top ten solo per una penalità francamente assurda, per una sportellata all'ultimo giro ai danni di Espargaro. Ottimo passo gara, all'inizio si ritrova anche a guardare le spalle al compagno di squadra. Da qui bisogna ripartire per il prossimo anno. E' un grande pilota, si deve ritrovare.

Aleix ESPARGARO (Pilota Aprilia, 10° classificato) Voto 4,5: Solo 11mo Aleix (poi decimo per la penalità a Morbidelli) che alza bandiera bianca nel mondiale. Lontano parente di quel fenomeno ammirato solo qualche settimana fa. Qualcosa si è rotto nel binomio tra lui e la moto. Speriamo si possa risaldare per il prossimo anno. Ora rischia anche di perdere il podio nella generale, dato che Bastianini è solo a un punto. L'Aprilia comunque fatica in questo finale di stagione, lo dimostra anche la gara di Vinales, fuori addirittura dai punti.

Jorge MARTIN (Pilota Ducati Pramac, nc) Voto 4: Butta via tutto con una caduta nelle prime fasi quando era davanti in totale solitaria.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Gran Premio della Malesia Ducati vs Marquez. Marc: "Seguo Bagnaia? Sì, ma resto nelle regole" UN GIORNO FA