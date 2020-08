Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi non è riuscito a trovare il giro secco durante le qualifiche del GP di Repubblica Ceca, terza tappa del Motomondiale in scena sul circuito di Brno, ma è ottimista per quello che accadrà durante la gara. Il Dottore si è dovuto accontentare di un deludente 10° posto e sarà chiamato a una grande rimonta in gara, impresa assolutamente possibile perché l’alfiere della Yamaha ha un eccellente passo come ha dimostrato durante tutte le prove libere. Il 9 volte Campione del Mondo sembra avere tutte le carte in regola per poter puntare al suo 200° podio della carriera, dopo il bel 3° posto di due settimane fa nel GP di Andalucia.

Il podio è difficile, ma bisogna comunque provarci in tutti i modi. Dobbiamo provare a fare una bella gara e partire forte per stare attaccati a quelli davanti perché il passo ce l’ho. Dovrò fare tutto bene. Il passo è buono, speravo di arrivare almeno in terza fila. Quartararo e Morbidelli sono davvero molto bravi e sono anche ben organizzati. In più hanno uno sponsor con tanti soldi e bisogna ammettere che anche quello è importante. La Yamaha dà un grandissimo supporto ai team satelliti a livello anche di ingegneri giapponesi. Non è assolutamente un team di secondo piano

Come mai ci sono differenze tra Yamaha ufficiali e Yamaha Petronas?

Oggi la differenza l’hanno fatta i piloti, Morbidelli e Quartararo hanno guidato meglio. Io ho parlato tanto con Yamaha della decisione di continuare anche l’anno prossimo e loro sono contenti. Ho parlato anche con i giapponesi e loro mi daranno supporto vero e quindi la moto è buona e anche il team. Avere tre moto clienti davanti è una cosa molto particolare. I pneumatici? Al posteriore si potrebbe usare anche la soft, tanti ci stanno pensando

