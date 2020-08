Succede di tutto a Brno per la terza qualifica del 2020 in MotoGP. A sorpresa Johann Zarco torna in pole position! Il francese sfrutta la scia giusta e va davanti a tutti in Repubblica Ceca. Secondo Quartararo che cade nel giro finale. Chiude la prima fila Morbidelli. Quarto Aleix, poi Viñales e Pol. Decimo Valentino Rossi, peggio va a Dovizioso, fuori dal Q2 e solo 18mo.

E' successo di tutto nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca sullo storico circuito di Brno. Sembrava tutto apparecchiato per la terza pole di fila per Fabietto Quartararo, ma El Diablo, dopo aver dominato nelle FP4, si ferma sul più bello.

Si perché l'attuale leader del mondiale nel Q2 sembra un po' nervoso, più concentrato ad arrabbiarsi con Aleix Espargaro che gli ruba costantemente la scia per tutte le qualifiche. E così nel giro finale il francese cade e si fa beffare da un connazionale.

In pole non c'è Viñales, non c'è Morbidelli, c'è una Ducati ma non quelle ufficiali o Pramac. C'è Johann Zarco. Dopo una vita il francese torna davanti a tutti, al termine di una qualifica corsa al meglio, sfruttando perfettamente la scia dei migliori. Johann nel giro decisivo si ritrova dietro a Rossi, Morbidelli e alcune KTM, e così si porta clamorosamente davanti a tutti. Zarco comunque non ruba nulla: anche nelle libere aveva dimostrato di essere in gran forma, quasi sempre la migliore Ducati in classifica. Certo, arrivare in testa non era neanche pronosticabile, ma è successo. Bravo lui. Per domani difficile confermarsi li in alto, soprattutto perché sul passo gara sono in tanti messi meglio. Comunque il francese torna a stare davanti e questo è un bene per un pilota che negli ultimi tempi aveva perso la strada maestra.

Quartararo è battuto, ma è comunque secondo. Qualifica strana del Diablo, un po' nervoso come anche nellle libere. Forse la pressione di essere ora il favorito per gara e mondiale inizia a pesare. Sicuramente la moto è veramente buona, come dimostra la terza piazza di Franco Morbidelli. Le due Yamaha clienti davanti a quelle ufficiali: solo quinto Viñales, dietro ad Aleix Espargarò che porta l'Aprilia in alto, bravo a sfruttare la scia di Fabio. Solo decimo Rossi e mai veramente competitivo. Chiude la seconda fila Pol Espargarò, con una KTM sempre più competitiva.

Ottavo Petrucci nel disastro Ducati. Si perché oltra alla pole di Zarco c'è ben poco da salvare per la casa di Borgo Panigale. Bagnaia è out, Miller è 14mo, Dovizioso addirittura 18mo. Malissimo.

Per domani difficile fare pronostici. Sembra sempre lotta a due tra Quartararo e Viñales, ma attenzione a Franco Morbidelli che non è lontano. Rossi invece ha passo gara, ma dovrà rimontare nelle prime fasi dall'ottavo posto in griglia.

La griglia di partenza

POSIZIONE RIDER MOTO DISTACCO 1 Johann Zarco Ducati - 2 Fabio Quartararo Yamaha +0.303 3 Franco Morbidelli Yamaha +0.311 4 Aleix Espargaro Aprilia +0.387 5 Maverick Viñales Yamaha +0.444 6 Pol Espargaro KTM +0.455 7 Brad Binder KTM +0.612 8 Danilo Petrucci Ducati +0.767 9 Joan Mir Suzuki +0.825 10 Valentino Rossi Yamaha +0.828

I 5 momenti delle qualifiche

- FP4 con ancora Fabio Quartararo davanti a tutti. Grande prestazione del Diablo, secondo Pol Espargarò, poi Morbidelli, Rins, Rossi, Dovizioso, Mir e Aleix.

- Q1 veramente insolita e divertente. Subito Binder e Miller si portano in testa, mentre Dovizioso annaspa nelle retrovie.

- Nel finale sale davanti Nakagami che conquista il miglior tempo davanti a Rins, terzo Binder, poi Oliveira, Miller, Rabat. Sembra tutto finito, ma poco dopo la bandiera a scacchi viene tolto il miglior tempo a Nakagami perché in curva 12 è andato oltre al cordolo sul verde. Per cui qualificati nel Q2 Rins e Binder.

- Subito Quartararo in testa davanti ad Aleix Espargarò che sfrutta al meglio la scia. Terzo Viñales, poi Pol, Rossi e Morbidelli. Settimo Crutchlow, poi Petrucci.

- Nel secondo e decisivo giro, Quartararo si distrae troppo con Aleix Espargarò e perde lo spunto giusto. Morbidelli sale secondo, fino a quando arriva Johann Zarco e trascinato dal treno giusto si ritrova in testa. Fabietto nel tentativo finale cade.

La statistica chiave

Dovizioso 18mo. Record negativo della sua partenza in MotoGP. Mai era partito così indietro.

Il momento social

Il migliore

Johann ZARCO: Semplicemente spettacolare. Va tutto al meglio per lui. Si ritrova ultimo in un bel treno che lo aiuta tantissimo. Non ruba nulla però, dato che è tutto il weekend che va fortissimo. Migliore Ducati e di gran lunga, e questa non è una bella notizia per la casa italiana.

Il peggiore

Andrea DOVIZIOSO: Poche parole. 18mo, indietro come non mai. Non ci sta capendo nulla, totalmente in confusione. Per domani inutile sperare nell'impresa, se arriva nei dieci è già tanto.

