Marquez si conferma anche nelle FP2 del GP delle Americhe. Anche sull'asciutto, infatti, il pilota della Honda fa registrare il miglior crono, con un time attack di 2'04''164. Tempo che avrebbe anche potuto migliorare, se non ci fosse stato quell'errore all'ultimo giro. C'è comunque battaglia, questa volta, visto che la Ducati di Jack Miller arriva a 15 millesimi da Marquez. Si fa rivedere anche Quartararo che dopo una prima sessione da dimenticare riduce il margine: il leader del Mondiale è 3° a 202 millesimi. Sale anche Bagnaia che ha, però, un ritardo di quasi 5 decimi sullo spagnolo.

I tempi della seconda sessione

Pilota Tempo 1. Marc Márquez 2'04.164 2. Jack Miller +0.015 3. Fabio Quartararo +0.202 4. Pol Espargaró +0.388 5. Takaaki Nakagami +0.448 6. Fracesco Bagnaia +0.499 7. Jorge Martín +0.513 8. Johann Zarco +0.559 9. Álex Rins +0.638 10. Enea Bastianini +0.672 14. Andrea Dovizioso +0.973 15. Franco Morbidelli +1.132 17. Valentino Rossi +1.467

Cronaca

Marquez si conferma come potenziale protagonista ad Austin, là dove ha già vinto 6 volte in carriera su 7 partecipazioni. Dopo il miglior tempo fatto registrare nella prima sessione, si migliora nella seconda - grazie all'asciutto - facendo segnare un ottimo 2'04''164. E dire che il pilota spagnolo si mangerà le mani, perché avrebbe potuto andare ancora più giù se non ci fosse stato quell'errore nell'ultimo giro, proprio quando stava girando circa due decimi in meno rispetto al miglior tempo precedente. Migliora la propria prestazione anche Jack Miller che è la prima Ducati del lotto. Il pilota australiano arriva a 15 millesimi da Marquez, mentre poco più indietro c'è Quartararo che tira un sospiro di sollievo. Il francese veniva da una sessione da dimenticare, ma si rifà con l'asciutto.

Oltre a Marquez, la Honda può essere felice per i tempi di Pol Espargaró e Nakagami che sono rispettivamente 4° e 5° a meno di mezzo secondo di ritardo. 499 millesimi, invece, il gap preso da Bagnaia che ha girato sicuramente più forte rispetto alla prima sessione, quando non si era preso rischi, ma ha chiuso la sua prova senza eccellere. Chiudono la top 10 le Ducati di Jorge Martin, Zarco e Bastianini, oltre a Rins.

Lontani gli altri italiani: 14° Andrea Dovizioso, 15° Franco Morbidelli e 17° Valentino Rossi, tutti con distacchi belli pesanti.

