Un dolore troppo grande. Non è trascorsa neanche un settimana dalla tragedia di Jerez de la Frontera. La scomparsa di . Non è trascorsa neanche un settimana dalla tragedia di Jerez de la Frontera. La scomparsa di Dean Berta Viñales, a soli 15 anni, ha colpito l’attenzione di tutti gli appassionati e ovviamente anche la famiglia del pilota impegnato nel campionato Supersport 300.

Non stupisce che Maverick Viñales, cugino del giovanissimo centauro, abbia deciso di non correre nel prossimo fine-settimana di Austin, tappa del Motomondiale 2021 negli Stati Uniti. Il pilota iberico, che avrebbe dovuto prendere parte alla prova in Texas in sella all’Aprilia, ha deciso di rinunciare per prendersi una pausa e dare spazio alla riflessione e non all’agonismo, almeno per ora.

Superbike Morte Dean Viñales, la struggente lettera della fidanzata IERI A 07:09

L'Aprilia: "Maverick non è sereno, ha il nostro supporto totale"

"Non è passata neanche una settimana dall’incidente a Dean Berta Viñales, giovanissimo cugino di Maverick, troppo poco per recuperare la serenità necessaria. Maverick, con il totale e incondizionato supporto di Aprilia Racing, ha così deciso di prendere una pausa nel suo percorso di affiatamento con la moto e la squadra di Noale".

Come comunicato sul sito della MotoGp, il Circus vuol manifestare affetto e vicinanza nei confronti di tutti i familiari, legati inevitabilmente nel dolore di una perdita così importante e crudele. Per questo, non si può far altro che rispettare la decisione di Maverick per quanto è accaduto sul circuito dell’Andalusia.

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Superbike Morte Dean Berta Viñales, il cordoglio del motociclismo 25/09/2021 A 17:23